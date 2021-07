Les e-mails indiquent l’utilisation de la force par Amazon lors de la recherche d’un contrat de cloud JEDI, selon les législateurs du GOP

Le Pentagone. (Photo de fichier .)

Des e-mails auparavant non divulgués semblent indiquer que, alors qu’Amazon poursuivait le contrat de cloud JEDI de 10 milliards de dollars, désormais annulé, il a enrôlé un tel éventail d’influenceurs du ministère de la Défense qu’une paire de législateurs républicains veulent maintenant que les responsables de l’entreprise expliquent leur influence potentielle ” accord.

Le représentant Ken Buck (R-Colo.) et le sénateur Mike Lee (R-Utah) ont déclaré que des e-mails divulgués dans un rapport du New York Times révèlent que les principaux collaborateurs du DoD ont fait l’éloge du géant du cloud computing – à tel point qu’il a fait à au moins un haut responsable de l’administration Trump se méfie.

L’ancien secrétaire à la Défense Jim Mattis, selon le rapport, “est devenu mal à l’aise” lors d’une réunion à Seattle en 2017 avec le PDG de l’époque, Jeff Bezos, et d’autres hauts dirigeants d’Amazon, lorsque ce qui était censé être une simple session d’explication technique sur le cloud computing s’est transformé en une vente AWS. pitch pour le plus gros contrat fédéral de l’histoire. JEDI, ou Joint Enterprise Defense Infrastructure, a été présenté comme un projet massif de migration de l’infrastructure informatique et des données du Pentagone vers le cloud.

Dans une lettre de 10 pages envoyée à Amazon en mai, le représentant Buck et le sénateur Lee ont exprimé leurs inquiétudes quant à la manière dont Amazon a poursuivi sa poursuite du contrat, également recherché par Microsoft, Google et Oracle.

“Plus précisément, nous craignons qu’Amazon n’ait tenté de monopoliser un ou plusieurs marchés liés aux services de cloud computing gouvernementaux et/ou commerciaux en influençant de manière inappropriée le processus d’approvisionnement de l’infrastructure de défense conjointe des entreprises”, a écrit le couple dans la requête du 4 mai.

L’effet de persuasion semble cependant avoir été limité.

Le Pentagone a annulé le contrat JEDI la semaine dernière après une longue bataille juridique entre Amazon et Microsoft, qui avait initialement remporté le processus d’appel d’offres en 2019. Amazon avait protesté contre l’offre gagnante de Microsoft, alléguant que l’animosité personnelle de Trump envers l’entreprise avait indûment influencé le résultat.

Quoi qu’il en soit, les e-mails divulgués révèlent les tactiques de haute pression que tous les géants de la technologie mettent en œuvre lorsque des milliards de dollars d’argent public sont en jeu. Un ancien responsable du DoD devenu lobbyiste d’Amazon a qualifié Bezos de « génie de notre époque… ». dans sa tentative d’organiser une rencontre entre le fondateur d’Amazon et Mattis.

Selon le Times, les courriels récemment publiés « donnent un aperçu de l’évolution des relations entre le ministère de la Défense et les grandes entreprises technologiques à un moment où le Pentagone déplace de plus en plus son attention des avions, des chars et d’autres matériels vers des logiciels et des initiatives impliquant des l’intelligence et l’apprentissage automatique.

Plus précisément, la communication révèle à quel point les dirigeants d’Amazon et de la Silicon Valley étaient prêts à exercer des pressions et des flatteries pour devenir le premier fournisseur de cloud du DoD. Mattis et d’autres collaborateurs du ministère de la Défense ont également rencontré des équipes de Google, Microsoft et Oracle.

Après l’attribution du contrat à Microsoft, l’inspecteur général du ministère de la Défense a enquêté sur la communication et le lobbying qui ont conduit à la décision. À l’époque, l’inspecteur général avait déterminé que ni les responsables d’Amazon ni du DoD n’avaient indûment influencé la décision pour ou contre Amazon.