Les e-mails internes montrent qu’Apple considérait autrefois un MacBook Air 15 pouces ; en savoir plus sur l’App Store

Le procès Epic v. Apple a été officiellement ajourné, mais il a apporté plusieurs documents révélant des informations sensibles sur les deux sociétés. Fait intéressant, dans l’un des e-mails envoyés par Steve Jobs en 2007, il est confirmé qu’Apple travaillait sur un MacBook Air 15 pouces (qui n’a jamais été officiellement publié), ainsi que d’autres discussions sur l’App Store.

MacBook Air 15 pouces

Le premier MacBook Air a été introduit en janvier 2008 et a été considéré comme une révolution pour l’industrie des ordinateurs portables car il comportait un clavier pleine taille et un écran LCD de 13 pouces dans un boîtier super compact. Cependant, un e-mail envoyé par le cofondateur d’Apple en août 2007 montre que la société travaillait également sur un MacBook Air plus grand.

Les détails sur cette machine sont inconnus, mais Steve mentionne dans son briefing pour 2008 que la société discuterait d’un « MacBook Air 15 pouces » au premier semestre 2008. Apple a en fait sorti le MacBook Air dans une nouvelle taille en 2010, mais il avait un écran de 11 pouces. Le seul ordinateur portable Apple jamais disponible en version 15 pouces est le MacBook Pro.

Vous pouvez même voir des notes manuscrites intéressantes dans l’e-mail numérisé.

Plus tôt cette année, Bloomberg a annoncé qu’Apple explorait l’idée d’un MacBook Air 15 pouces, mais il n’est pas clair si la société souhaite toujours lancer une version plus grande de son ordinateur portable le plus populaire.

Discussions sur l’App Store

Le sujet principal du procès Epic contre Apple était l’App Store, car la société basée à Cupertino a été accusée de pratiques monopolistiques pour la façon dont elle gère le magasin sur les appareils iOS.

Au cours du procès, nous avons déjà partagé plusieurs e-mails de dirigeants d’Apple se disputant des décisions internes concernant l’App Store, mais il semble y en avoir encore plus. Dans le même e-mail d’août 2007, des mois après l’annonce de l’iPhone, Steve indique clairement qu’il n’y avait toujours pas de décision concernant la création de l’App Store à ce moment-là.

Steve voulait discuter de l’idée d’ouvrir le logiciel iPhone aux développeurs, car il mentionne également EA Games comme l’un des partenaires susceptibles d’être l’un des premiers à proposer des applications tierces sur l’iPhone. L’App Store iOS a été annoncé en mars 2008 et officiellement lancé en juillet de la même année.

Plus tôt cette année, l’ancien vice-président directeur du génie logiciel d’Apple, Scott Forstall, a révélé qu’il avait même demandé à certains développeurs de créer des applications de démonstration pour l’iPhone à l’aide d’appareils jailbreakés, probablement parce que Steve était initialement contre l’idée d’installer des applications tierces sur l’iPhone.

Toujours à propos de l’App Store, un autre e-mail – celui-ci de mars 2015 – montre que les dirigeants de l’App Store voulaient mettre en œuvre certains des outils utilisés par Google pour examiner les applications du Play Store. Ils soutiennent que Google disposait de meilleurs outils pour analyser automatiquement les applications sans nécessiter d’interaction humaine dans la plupart des cas.

Un document déposé avec le procès a apporté plus de détails sur les efforts d’Apple pour améliorer le processus d’examen de l’App Store.

Développement iPad

Il est bien connu qu’Apple travaillait sur une tablette bien avant l’iPhone, bien que le smartphone de la société ait été introduit en premier. Cependant, l’e-mail de Steve Jobs montre que l’entreprise avait également des discussions sur la tablette au premier semestre 2008.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’Apple voulait lancer l’iPad en 2008, mais la société a probablement relancé ses plans pour une nouvelle tablette à cette époque. Pour le contexte, le premier iPad a été annoncé en janvier 2010 et il est sorti dans les magasins en avril de la même année.

Shazam sur l’App Store

Shazam était déjà très populaire il y a dix ans, et les développeurs derrière ont décidé de sortir une autre application appelée “Shazam Player”, qui fonctionnait comme un lecteur de musique alternatif pour les utilisateurs d’iPhone. Cependant, Apple n’était pas content de cela.

Eddy Cue, qui est actuellement en charge des services d’Apple, a déclaré dans un e-mail en 2012 qu’Apple ne ferait pas la promotion de la nouvelle application Shazam dans l’App Store car c’était “quelque chose qui a pour objectif de remplacer notre lecteur de musique”.

Il s’avère qu’Apple a acquis Shazam en 2018, qui est désormais entièrement intégré aux appareils Siri, iOS et Apple.

Il y a aussi d’autres détails intéressants dans ces e-mails, qui incluent une mention de Steve à propos d’un “super iPod nano” – que vous pouvez lire ici.

