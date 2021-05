Les e-mails montrent le débat interne d’Apple sur la diffusion d’annonces dans l’App Store

Apple a lentement augmenté la quantité de publicité dans l’App Store, d’abord avec des annonces de recherche dans les résultats, et plus récemment avec un espace publicitaire dans la zone “Suggérée” de l’onglet Recherche de l’App Store. De nouveaux e-mails rendus publics dans le cadre de la bataille juridique Apple contre Epic, vus par ., offrent un aperçu du débat interne d’Apple sur l’opportunité de déployer ou non des publicités sur l’App Store.

Les annonces de recherche de l’App Store ont été lancées en 2016 alors qu’Apple cherchait à diversifier les flux de revenus dans le cadre de ses segments de services en croissance. Un rapport publié en 2018 indiquait que l’activité Search Ads générait environ 1 milliard de dollars de revenus par an, et que ce nombre a probablement augmenté depuis lors.

La discussion interne d’Apple sur l’ajout de Search Ads à l’App Store semble avoir commencé vers février 2015, lorsque David Neumann d’Apple a envoyé à Eric Friedman un lien vers l’annonce de Google concernant l’autorisation des annonces sur Google Play. Neumann est ingénieur vétéran de 15 ans chez Apple, tandis que Friedman est chef de l’unité des algorithmes et des risques d’ingénierie de la fraude de la société.

“Garçon, j’aimerais bien que nous puissions faire cela”, a écrit Nuemann dans l’e-mail faisant référence à l’annonce de Google concernant les publicités dans le Play Store. Friedman a répondu et a déclaré que c’était quelque chose qu’Apple avait envisagé:

Oui, la capacité de payer pour une promotion serait géniale. Nous l’avons lancé à plusieurs reprises comme moyen de mettre fin au jeu de cartes: si les gens sont prêts à payer des «sociétés de marketing» (bot nets) pour gagner une position, pourquoi ne les laissons-nous pas simplement nous payer pour gagner une position? Personne n’est toutefois disposé à accepter cela. Je suppose que cela deviendrait assez ringard, mais au moins ce serait clairement ringard. En fait, j’ai réussi à me convaincre que nos graphiques App Store ne sont pas du tout un outil de découverte. Oui, ils génèrent certaines conversions, mais c’est (je soupçonne et je n’ai pas vérifié) principalement les robots et / ou les humains qui répondent aux incitations des entreprises de promotion. Pensez-y: un graphique qui met YouTube et Flight Pilot Simulator 3D dans la même liste n’est pas utile pour un acheteur humain. Bien sûr, vous pouvez acheter les deux, mais cette décision ne sera pas motivée par leur popularité l’un par rapport à l’autre. Non, je pense que la fonction principale des classements est «à l’intérieur du baseball». Ils servent de “Qui est au sommet?” liste pour les développeurs afin qu’ils sachent quel lapin mécanique poursuivre dans la course au marché.

Neumann a répondu et a expliqué qu’Apple devrait publier un essai «Pensées sur la découverte de l’App Store» sur son site Web décrivant les changements, puis lancer Search Ads dans l’App Store.

Friedman a répondu que si «les développeurs l’adoreraient», le message public de Tim Cook sur la publicité devait être pris en compte:

Les développeurs adoreraient ça. Le problème est que Tim dit au monde entier que nous fabriquons d’excellents produits sans monétiser les utilisateurs. Les publicités seraient étrangement en contradiction avec cela. Je pense que la recherche et l’exploration sont de bien meilleurs outils de découverte. La popularité seule est également une fonction de classement stupide pour l’App Store. C’est bien pour la musique (bien que fuse soit sur le point de libérer un torrent de faux là aussi). Mais dans l’App Store, je ne veux pas seulement savoir ce qui est populaire. Je veux des applications de haute qualité, bien entretenues par des développeurs engagés et conservées (car utiles) par d’autres utilisateurs. Être populaire dans une catégorie est une bonne chose à avoir et devrait surtout être en corrélation avec les autres valeurs que j’ai décrites.

Friedman a poursuivi en expliquant qu’Apple devrait combiner toutes ses «fonctions de classement», telles que les graphiques, les recommandations, la recherche et l’exploration, pour faire en sorte que «la seule façon de jouer avec le système soit d’être un développeur engagé qui crée un application utile et de haute qualité que de nombreux appareils réels conservent. »

En fin de compte, Apple a fini par déployer les annonces de recherche de l’App Store auprès des développeurs environ 18 mois après cet échange d’e-mails.

