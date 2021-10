Les Eagles accueillent des Magpies sans manager lors du premier match depuis le limogeage de Steve Bruce

Newcastle se rend à Crystal Palace ce week-end pour son premier test de l’ère post-Steve Bruce.

Bruce a reçu ses ordres de marche mercredi quelques jours seulement après avoir supervisé son 1000e match en tant que manager lors de la défaite 3-2 contre Tottenham.

Wilfried Zaha et Allan Saint-Maximin ont tous les deux impressionné cette saison

Son limogeage, qui a eu lieu une semaine après une prise de contrôle de 305 millions de livres sterling au club, survient avec Newcastle à un point au-dessus du fond et sans victoire cette saison.

Palace, quant à lui, cherche à rebondir après avoir perdu trois points lundi en concédant un égaliseur tardif lors du match nul 2-2 à Arsenal.

Palace a presque scellé une victoire aux Emirats quand Edouard a marqué son but Crystal Palace contre Newcastle: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront désespérés de se souvenir du talisman Zaha qui a raté l’impasse des Émirats à cause de la maladie après son retour de service international.

Viera a déclaré : « Depuis qu’il est revenu de l’international, il ne se sentait pas bien du tout et il n’avait aucun entraînement avec l’équipe, nous avons donc décidé de le laisser à la maison.

« Il va mieux et se sent mieux mais n’était pas assez bon pour qu’il fasse partie de l’équipe aujourd’hui. »

Nathan Ferguson et Ebere Eze continuent de bien progresser avec leur rétablissement après des blessures d’Achille, mais la paire ne sera pas précipitée dans l’action en équipe première.

Newcastle, quant à lui, sera privé de Jonjo Shelvey, suspendu, suite au carton rouge qu’il a écopé lors de la défaite contre Tottenham.

Les Magpies ont un bilan de santé impeccable, sinon Jamaal Lascelles, Joe Willock et Callum Wilson revenant tous de blessure dimanche.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à rechercher un nouveau manager Crystal Palace contre Newcastle: Faits du match Crystal Palace a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Premier League contre Newcastle (L2), plus qu’ils n’en avaient eu lors de leurs 15 premiers contre eux dans la compétition (W2 D5 L8). Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Crystal Palace (D3 L2), même si c’était lors de ce match exact la saison dernière (2-0). Crystal Palace cherche à rester invaincu lors de ses cinq premiers matches de championnat à domicile d’une saison pour la première fois depuis 1996-97 dans le deuxième niveau, la dernière fois dans l’élite en 1990-91. Newcastle n’a remporté aucun de ses huit premiers matches de Premier League d’une saison pour seulement la troisième campagne, remportant finalement son neuvième match en 2015-16 et son 11e en 2018-19. Les Magpies ont été relégués à la fin de cette saison 2015-16. Newcastle a perdu plus de matchs à l’extérieur de Premier League à Londres que toute autre équipe de la compétition (81). Pourtant, les Magpies ont remporté six de leurs 12 dernières visites de haut vol dans la capitale (D1 L5). Crystal Palace a fait match nul cinq de ses huit matches de Premier League cette saison, dont chacun des trois derniers d’affilée. Il s’agit du plus grand nombre de nuls qu’une équipe ait eu à ce stade d’une campagne de Premier League depuis 2014-15, lorsque Arsenal et Sunderland ont tous deux enregistré cinq nuls lors de leurs huit premiers. 90% des buts de Crystal Palace en Premier League cette saison ont été marqués en seconde période (9/10), le ratio le plus élevé de la division. Pendant ce temps, aucune équipe n’a inscrit plus de buts en Premier League après la mi-temps que Newcastle ce trimestre (11). Newcastle n’a gardé que trois feuilles blanches lors de ses 25 derniers matchs de Premier League, chacun de ces blanchissages venant contre les trois équipes reléguées la saison dernière. Les Magpies ont encaissé plus de buts que toute autre équipe de Premier League jusqu’à présent cette saison (19). Après avoir marqué lors de ses deux premiers matchs de Premier League contre Newcastle en 2013, Christian Benteke de Crystal Palace n’a pas réussi à marquer lors de ses neuf derniers matchs contre les Magpies dans la compétition. L’attaquant de Newcastle Callum Wilson a marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs de Premier League, plus que lors de ses 18 précédents (4). Il cherche à marquer lors de trois matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis une série de quatre avec Bournemouth en septembre 2019.