Les Eagles ajoutent une douzaine de dates supplémentaires aux États-Unis à la «tournée de l’hôtel California 2022»

Les Aigles‘ Hotel California 2022 Tour a été récemment augmenté avec des spectacles dans 12 autres villes. L’itinéraire commence à Savannah, en Géorgie, le 19 février.

Les nouvelles dates sont à Cleveland, Chicago, Indianapolis, Detroit, Pittsburgh, Philadelphie, Columbus, Buffalo et Belmont State (tous deux dans l’État de New York), Nashville, Tulsa et Salt Lake City, où la tournée se termine le 25 mai. tous les derniers ajouts sont en vente le 14 janvier.

Le groupe moderne de Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, le diacre Frey et Vince Gill interprétera l’album complet de Hotel California, vendu à plusieurs millions de ventes, de la fin de 1976, du début à la fin. Ils seront accompagnés d’un orchestre et d’un chœur, et interpréteront également un deuxième set mettant en vedette plusieurs de leurs plus grands succès.

Le groupe a d’abord joué Hotel California dans son intégralité, avec une autre série de tubes, dans trois spectacles de Las Vegas au MGM Grand Garden Arena en septembre et octobre 2019. Ils ont ensuite annoncé une tournée de la même structure pour commencer début 2020, avant la pandémie les a forcés à reprogrammer la plupart des spectacles.

Le programme de la tournée Hotel California 2022 nouvellement augmenté est le suivant :

19 février – Savannah, Géorgie – Enmarket Arena

21 février – Charlotte, Caroline du Nord – Centre du spectre

24 février – Orlando, Floride – Amway Center

25 février – Ft. Lauderdale, Floride – FLA Live Arena

28 février – Tampa, Floride – Amalie Arena

02 mars – Raleigh, Caroline du Nord – PNC Arena

04 mars – Atlanta, GA – State Farm Arena

17 mars – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse*

19 mars – Chicago, Illinois – United Center*

22 mars – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse*

24 mars – Détroit, MI – Little Caesars Arena*

26 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie – PPG Paints Arena*

28 mars – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center*

19 avril – Columbus, OH – Nationwide Arena*

21 avril – Buffalo, NY – KeyBank Center*

23 avril – Belmont Park, NY – UBS Arena*

28 avril – Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena*

14 mai – Houston, Texas – Toyota Center

16 mai – Tulsa, OK – Centre BOK*

19 mai – Austin, Texas – Moody Center ATX

20 mai – Austin, Texas – Moody Center ATX

25 mai – Salt Lake City, UT – Vivint Arena*

* En vente le 14 janvier