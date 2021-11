Les Eagles continuent sans perdre en LAMP

Les Aguilas de MexicoJ’ai réussi à changer le niveau de jeu qui les avait amenés à être à l’avant-dernière position du tableau des positions au sein de la Ligue de l’Arc mexicain du Pacifique dans celle-ci saison 2021-2022 avec un bilan de 14 succès et 18 échecs.

Hier soir malgré une météo difficile les Emplumados ont réussi à décrocher leur huitième victoire d’affilée et ainsi rester seuls en tête du classement de ce deuxième tour.

Nous commençons la série à Ciudad Obregón ! ?? On saute donc sur le terrain de jeu pour le premier contre Yaquis, le #Playball à 18h10 (heure de Mexico) ALLONS LES AIGLES ! 🔊 #SomosLosÁguilas #VolandoJuntos pic.twitter.com/iM1PtWSS3Z – Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) 27 novembre 2021

Une grande partie du succès du navire commandé par Gil Vélasquez est allé sur le compte de l’ouverture du match Manuel Chavez qui a travaillé pendant cinq chapitres sans permettre les annotations et dans lequel il a à peine été touché par six indiscutables pour ainsi diminuer son efficacité à 2,37 ce qui l’a placé à la quatrième place du tournoi.

Les plumes ont su faire tourner le tableau des scores au lendemain de l’affrontement après être arrivées en perdant 2-1 face aux envois de l’ouvreur de la Yaquis Eddie Gamboa. Au huitième acte le Aigles ont été libérés au bâton pour définir l’affrontement après avoir combiné un home run de Anévry Tavarez et double au compte de Reynaldo Rodriguez et Alex Mejia cela lui a permis de monter quatre fois sur l’assiette, tout en en ajoutant deux de plus au début du neuvième chapitre.

ANEURY TAVÁREZ RUPTURE LE LIEN OBREGON AVEC UN QUADRANGULAR ! 💪🏽🔥🦅 #SomosLosÁguilas #VolandoJuntos #SKYSportsMX #LaMPxSKY pic.twitter.com/8O0lmXHEQf – Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) 27 novembre 2021

La clôture de l’affrontement était en charge de Roque Gutiérrez qui a facilement retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés.

Ainsi les à plumes continuent leur enchaînement de victoires et ce soir ils partiront à la recherche d’un nouveau succès accroché au bras de David Reyes qui jusqu’à présent est le plus victorieux du personnel.

LES AIGLES GAGNENT ! ?? 8 victoires consécutives pour Mexicali, demain à la recherche de la série à Obregón # SomosLosÁguilas #VolandoJuntos pic.twitter.com/8UJSzoYYr2 – Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) 27 novembre 2021