Les Eagles courent pour 4 TD dans une victoire de 44-6 contre les Lions sans victoire

Boston Scott et Jordan Howard ont chacun inscrit deux touchés au sol, aidant les Eagles de Philadelphie à battre les Lions de Détroit dans une victoire de 44-6 dimanche.

Les Eagles (3-5) ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives contre une équipe très accommodante.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Lions (0-8) entrent dans leur semaine de congé en tant que seule équipe sans victoire de la NFL. La pause donne à l’entraîneur de première année Dan Campbell du temps supplémentaire pour trouver comment éviter de diriger la première équipe 0-17 de la ligue après avoir été un ailier serré sur la première équipe 0-16 à Detroit il y a 13 ans.

Scott et Howard ont profité de l’occasion pour remplacer le porteur de ballon Miles Sanders, qui est entré dans la réserve des blessés avec une blessure à la cheville après s’être blessé la semaine dernière.

Scott a brisé une égalité sans but à la fin de la première période avec une course de 1 verge et la course de 4 verges de Howard à la fin du deuxième quart a donné une avance de 17-0 à Philadelphie. Ils ont chacun eu une courte course de touché au troisième quart et ont terminé avec 117 verges au sol combinées.

Juste pour rendre le revers un peu plus douloureux pour les Lions et leurs fans, l’ancien demi de coin de Detroit Darius Slay a récupéré le échappé de D’Andre Swift et l’a renvoyé sur 33 verges, ce qui en fait 38-0 en fin de troisième.

Les Lions, défiés offensivement, ont évité un blanchissage au milieu du quatrième quart lorsque la recrue Jermar Jefferson a marqué sur une course de 8 verges pour son premier touché dans la NFL.

Hélas, les Lions n’ont pas réussi à convertir la conversion de 2 points car Jared Goff a été touché, comme il l’a souvent été par les Eagles de toutes les directions, même lorsqu’ils se sont précipités à seulement quatre contre cinq joueurs de ligne offensive.

Goff a été limogé cinq fois, un sommet de la saison, et a terminé 23 des 34 pour 222 verges. Le quart-arrière de sixième année et bon nombre de ses coéquipiers ont commis des erreurs mentales, notamment lorsqu’il a lancé une balle au troisième quart au quatrième rang au lieu de lancer vers un receveur sans rien à perdre.

Les Eagles n’ont pas eu besoin de faire beaucoup de passes pour battre Detroit, alors ils ne l’ont pas fait puisque Jalen Hurts a terminé 9 sur 14 pour 103 verges. Il a couru sept fois pour 71 des 236 verges au sol de son équipe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

RUGISSEMENT MAT

Les Lions ont donné à leurs fans de quoi se réjouir lorsque l’ancien secondeur Chris Spielman a été intronisé à la Fierté des Lions. Le secondeur All-Pro de 1991 et quadruple Pro Bowl a maintenant son nom affiché au Ford Field avec 18 autres anciens joueurs, dont le Hall of Famers Barry Sanders et Joe Schmidt.

BLESSURES

Eagles: Le WR Jalen Reagor s’est blessé à la cheville au premier quart lors d’un touché qu’il a boosté avec des courses de 11 et 10 verges sur les jeux de bout.

Lions : RB Jamaal Williams (cuisse) et CB AJ Parker (cou) étaient inactifs.

SUIVANT

Les Eagles accueillent les Chargers de Los Angeles dimanche prochain.

Les Lions ont leur congé la semaine prochaine et sont en congé jusqu’au 14 novembre à Pittsburgh.