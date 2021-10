Les Eagles seront en tête d’affiche de BST avec le soutien de Robert Plant et d’Alison Krauss

Une autre tête d’affiche s’est inscrite au festival BST de l’année prochaine à Hyde Park, avec Eagles confirmé comme étant en tête de l’affiche le 26 juin. Le soutien viendra de Robert Plant et d’Alison Krauss.

La date des Eagles fait partie de la tournée du 50e anniversaire du groupe, qui fera également escale au stade Anfield de Liverpool, au stade BT Murrayfield d’Édimbourg et au stade Aviva de Dublin. Dates complètes ci-dessous.

La formation actuelle des Eagles comprend Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill et Deacon « Son of Glenn » Frey,

Parmi les autres têtes d’affiche du BST en 2022, citons Pearl Jam, qui jouera deux soirs les 8 et 9 juillet, et Elton John, qui sera en tête d’affiche le 24 juin. Les billets pour les Eagles seront mis en vente ce vendredi, tandis que les billets pour tous d’autres spectacles sont en vente maintenant.

En août, Robert Plant a annoncé la sortie de Raise The Roof, un deuxième album avec la chanteuse américaine de bluegrass et country Alison Krauss. C’est la suite de Raising Sand, lauréat de Granny en 2007, et sortira le 19 novembre via Warner Music.

S’adressant à MOJO, l’ancien chanteur de Led Zeppelin a déclaré: « La bonne chose avec Alison et moi, c’est que nous sommes deux âmes sœurs. La plupart des musiciens forment un groupe, puis ils restent dans le groupe jusqu’à ce que ce soit fini – 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe – et ça commence à avoir l’air vraiment décrépit…

« Avec nous, il n’y a rien d’écrit dans le sang. Nous étions prêts à faire quelque chose de nouveau, et nous savions à quel point c’était bien avant, alors nous pouvons simplement nous réinscrire et voir où nous allons. Nous n’avons rien à perdre. »

17 juin : Arnhem Gelredome, Pays-Bas

20 juin : 2022 Liverpool Anfield Stadium, Royaume-Uni

22 juin : stade Murrayfield d’Édimbourg, Royaume-Uni

24 juin : stade Aviva de Dublin, Royaume-Uni

26 juin : Londres Hyde Park BST, Royaume-Uni

(Crédit image : AEG)