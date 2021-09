Les EAU adoptent un cadre réglementaire pour les actifs cryptographiques

Le Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales des Émirats arabes unis (EAU) a approuvé un cadre réglementaire pour les actifs cryptographiques, a déclaré la banque centrale.

Le comité chargé de lutter contre le blanchiment d’argent compte la Banque centrale des Émirats arabes unis parmi ses membres. Mercredi, il a annoncé,

« L’adoption d’un cadre réglementaire pour les actifs virtuels aux Émirats arabes unis, conforme aux normes approuvées de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »

Le communiqué indique que la banque centrale de l’État du Golfe et la Securities and Commodities Authority (SCA) ont été chargées de superviser la mise en œuvre des règles.

La banque centrale des Émirats arabes unis a en outre déclaré que ce cadre réglementaire n’est qu’une “première étape pour fournir une réglementation complète des actifs virtuels” et pour protéger les investisseurs et le système financier des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.