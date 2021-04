Les EAU embauchent une entreprise japonaise pour lancer son rover Moon en 2022 – .

De nombreuses nouvelles scientifiques se sont concentrées sur Mars ces derniers temps, et pour une bonne raison, mais n’oublions pas que la propre lune de la Terre a encore de nombreux secrets à découvrir. La Lune est toujours le seul autre objet naturel dans l’espace que les humains aient jamais visité en personne, et bien que ces missions aient permis à l’humanité de mieux la comprendre et de beaucoup de roches lunaires, il y en a encore une tonne que nous ne savons tout simplement pas. à propos de ça.

Les missions lunaires se sont déroulées à un rythme assez rapide ces derniers temps, la Chine intensifiant ses efforts d’exploration spatiale et utilisant la Lune comme première cible. Désormais, des chercheurs et ingénieurs du Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sont sur le point d’envoyer leur propre robot robotique sur la Lune, et ils vont le faire avec l’aide d’une société aéronautique japonaise et d’une fusée. construit par SpaceX.

Comme le rapporte CNN, une société appelée ispace (oui, tout est en minuscules pour une raison quelconque) a conclu un accord avec le centre spatial situé à Dubaï pour envoyer son rover sur la Lune. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c’est que cette mission va être menée bien plus tôt que l’équipe ne l’avait jamais espéré.

Selon le rapport, MBRSC prévoyait initialement de lancer son rover au plus tôt en 2024 et avait prévu cette date à l’avance. Ensuite, ispace est arrivé et a offert l’opportunité de se lancer en 2022 et malgré un raccourci relativement dramatique de deux ans, le groupe a accepté. La mission se concentrera en grande partie sur le matériau qui recouvre la surface de la Lune, appelé régolithe, ainsi que sur Moondust. Les découvertes faites au cours de la mission et les progrès qui résultent de ces découvertes pourraient aboutir à de nouvelles combinaisons spatiales pour les astronautes humains qui voyageront vers la surface lunaire à l’avenir.

Aussi cool que soit cette mission de rover lunaire, elle est pâle par rapport aux objectifs que les Émirats arabes unis ont en vue. La nation a lancé une mission de sonde sur Mars en 2020 et est entrée en orbite autour de la planète il y a à peine quelques mois. Finalement, les EAU veulent également mettre des gens sur la planète rouge, et ils ont même une estimation approximative du moment où cela pourrait être possible. Les EAU prévoient actuellement que l’année 2117 est faisable pour une mission avec équipage sur Mars, et ils espèrent construire un règlement sur la planète au fil du temps.

Deviner quelle technologie existera dans 100 ans est une tâche insensée, mais le pays a atteint toutes ses cibles ces derniers temps et semble sur le point de faire un effort très sérieux dans l’exploration spatiale. Nous devrons attendre de voir comment tout cela se passe, mais jusqu’à présent, les choses se passent bien.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.