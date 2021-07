Les EAU ont délivré la première licence commerciale OTC pour les crypto-monnaies ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

• La Licence Commerciale OTC a autorisé Tres Group pour cette nouvelle Licence Commerciale OTC.

• C’est un grand pas franchi par les Émirats arabes unis pour autoriser les transactions avec des actifs de crypto-monnaie.

L’industrie de la cryptographie a gagné en popularité dans le monde entier ; cela a attiré de nombreux investisseurs qui avaient auparavant tourné le dos aux monnaies numériques. Les Émirats arabes unis ont récemment annoncé leur intention d’entrer dans le monde de la cryptographie et de le reconnaître comme un actif sûr dans lequel investir. Ce projet est important car il laisse derrière lui l’interdiction des Émirats arabes unis sur les crypto-monnaies.

Les Émirats arabes unis ont formulé une nouvelle licence commerciale de gré à gré pour soutenir leur politique commerciale ; c’est une innovation pour acheter ou vendre des services et des biens avec des crypto-monnaies. Les EAU ont autorisé Tres Group à effectuer ces opérations ; cette société est le créateur de SIMBA Storage.

Une licence commerciale OTC pour prendre en charge votre nouvelle politique de crypto-monnaie

Cette proposition a frappé le marché de la crypto à un moment crucial dans l’industrie de la crypto, où les Altcoins ont connu une baisse de leurs prix. Pour les experts, cette nouvelle proposition peut être bénéfique pour les crypto-monnaies et les aider à atteindre une tendance haussière.

En 2020, le Dubai Multi Commodities Center (DMCC) s’est associé à CV Labs et aux startups CV VC. Ce partenariat a eu lieu lors du Forum DAVOS pour lancer le réseau technologique Crypto Valley dans la ville de Dubaï ; Il s’agit de l’association technologique blockchain et crypto-monnaie la plus populaire.

Le lancement de Crypto Valley a eu lieu à Dubaï. À ce moment critique et significatif, l’entité DMCC a exprimé son enthousiasme à aider et à s’associer aux écosystèmes de crypto-monnaie les plus populaires tels que CV Labs et CV VC.

Cette initiative profitera au marché commercial de Dubaï

DMCC est une entité gouvernementale qui dirige le marché commercial à travers la ville de Dubaï. Ahmed Bin Sulayem, président et PDG de DMCC, a déclaré que la société était heureuse de signer cet engagement avec les sociétés de crypto-monnaie les plus populaires et d’établir ce réseau technologique à Dubaï.

Sulayem a indiqué qu’avec cette association, le marché économique de toute la ville peut être amélioré. Il affirme qu’ils peuvent attirer de nouvelles personnes pour investir et contribuer à la croissance économique des Émirats arabes unis.

Avec cette nouvelle politique aux Emirats Arabes Unis et la mise en œuvre de Crypto Valley, Tres Group a dû établir un bureau dans cette ville pour effectuer des transactions Over Counter. En mettant en œuvre cette licence commerciale OTC, ils accepteront les opérations avec crypto pour acheter ou vendre des services et des biens. Pour le Groupe Tres, cette nouvelle politique aura un impact significatif sur le Moyen-Orient.

La licence commerciale OTC signifie une croissance supplémentaire pour le marché de la technologie blockchain et aidera les entreprises à se développer. Cette mesure permettra aux investisseurs débutants ou expérimentés de profiter de cette belle opportunité.

