Les écarts de crédit des banques ont peut-être atteint un sommet, selon les analystes

En fait, les taux de prêt ont augmenté de 16 pb pour les banques privées sur une base MoM.

Les taux débiteurs ont chuté en mars par rapport à leurs niveaux de février, mais la nécessité simultanée de relever les taux de dépôt peut entraîner un pic des spreads. L’écart des prêts marginaux – le taux d’intérêt sur les nouveaux prêts moins les nouveaux dépôts – pour le système bancaire est sorti de ses niveaux de pointe et a diminué de 16 points de base (pb) en mars par rapport à février 2021, selon les données publiées par la Reserve Bank of India ( RBI).

Dans le même temps, les spreads sont restés élevés à 4,6% en moyenne pour les banques privées et 3,2% pour les banques du secteur public (PSB). L’écart entre le taux de prêt moyen sur les prêts en cours et les prêts frais était de 120 pb. Alors que les taux directeurs ont chuté, les écarts entre la longue durée et la courte durée ainsi qu’entre AAA et AA sont restés élevés, ce qui suggère que les écarts sur les prêts à la fois en termes de produits et de durée sont assez élevés, a déclaré Kotak Institutional Equities (KIE).

Les analystes ont déclaré qu’un certain nombre de facteurs pourraient avoir contribué à maintenir les écarts élevés malgré un manque de prélèvement de crédit. Il s’agit notamment de la part des prêts à taux fixe dans la composition, des prêts non garantis à rendement plus élevé (qui sont également à taux fixe) et des prix qui visent à compenser l’impact de l’augmentation des créances douteuses.

Selon une note de Nomura, les banques avaient obtenu des spreads plus élevés pendant la phase Covid, car la désintermédiation du crédit était faible et elles pouvaient mieux tarifer les produits. Cela pourrait changer. «En supposant que la reprise cyclique de la demande de prêts se redresse, les banques devront peut-être augmenter leurs taux de dépôt de détail, même si les taux de dépôt de gros sont au plus bas depuis le 21 janvier. Avec les nouveaux prêts évalués hors du «repo», un mouvement de politique monétaire plus lent de la RBI pourrait être négatif pour NIM, à la marge », a déclaré la société de courtage.

En outre, la récente baisse des spreads s’est produite en grande partie grâce à une baisse du taux moyen des prêts sur les nouveaux prêts aux banques étrangères, qui a chuté de 80 points de base par mois (MoM) en mars. Au niveau du système, le taux de prêt moyen sur les nouveaux prêts n’a baissé que de 16 points de base. En fait, les taux de prêt ont augmenté de 16 pb pour les banques privées sur une base MoM.

La transmission du débit est donc beaucoup plus lente que ce que les chiffres suggèrent. «Dans une croissance relativement faible et un environnement de risque accru, en particulier après Covid, nous notons que les spreads ont continué à rester élevés», a déclaré KIE, ajoutant que l’écart sur G-secs avec les dépôts et les taux de crédit s’est élargi. Cela implique que les banques voient un écart plus faible sur les investissements et de meilleurs écarts sur les rendements des prêts.

Récemment, le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Khara, a déclaré que la banque tenterait de maintenir les taux d’intérêt bas aussi longtemps que possible afin de soutenir la croissance économique. On ne sait pas combien de temps les banques pourront le faire, d’autant plus qu’une série de hausses des taux de dépôt a déjà eu lieu. La SBI, la Housing Development Finance Corporation (HDFC) et la Canara Bank ont ​​relevé les taux de dépôt au cours des derniers mois.

