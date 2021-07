Les écarts entre les titres publics et les obligations d’entreprises se resserrent en raison de la faiblesse de la demande

in

Par Manish M Suvarna

Même si les rendements des titres d’État ont augmenté ces derniers jours, la faiblesse de la demande des fonds d’emprunt et la faible offre d’obligations d’entreprises ont maintenu les rendements de ces papiers dans une fourchette généralement limitée. Cela s’est traduit par un rétrécissement de l’écart entre les titres publics et les obligations d’entreprises.

Actuellement, l’écart entre les titres publics et les obligations d’entreprises notées AAA à échéance 10 ans oscille à 65 points de base, ce qui est inférieur à l’écart habituel de 75-85 pb. Sur le segment à cinq ans, l’écart s’est réduit à 25 points de base.

« Il s’agit essentiellement d’un scénario d’offre et de demande. L’offre de titres d’État est constante, alors qu’en obligations d’entreprises, la demande est faible de la part des fonds communs de placement et l’offre ne reprend pas car les gens attendent la politique de crédit de la banque centrale », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial. .

Selon les acteurs du marché, les rendements des obligations d’entreprises notées AAA à 10 ans oscillent entre 6,85 % et 6,90 %, tandis que l’indice de référence à 10 ans G-Sec se négocie presque à 6,20 %. De même, les papiers à cinq ans sont négociés entre 5,90 % et 5,95 % sur le marché secondaire des obligations d’entreprise et le G-Sec à cinq ans est négocié à 5,73 %.

Au cours des derniers jours, les rendements des titres d’État n’ont cessé d’augmenter en raison de l’approvisionnement important en papiers et de la hausse des prix du pétrole brut sur le marché international. L’offre d’obligations d’entreprises a été réduite car la plupart des entreprises sont restées à l’écart de la politique monétaire du RRI et de la faible demande des fonds communs de placement en raison des faibles entrées dans les fonds à long terme. Cela a plafonné les rendements des obligations d’entreprises et a entraîné un rétrécissement de l’écart entre les deux.

Les rendements des titres d’État, en particulier sur la plupart des titres négociés 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035, ont connu une forte augmentation ces derniers jours en raison de la faiblesse des traders. Cela est dû à des problèmes d’approvisionnement, car ces deux obligations étaient présentes lors de l’enchère de vendredi, et à une forte déconcentration sur les primary dealers lors des enchères du 23 juillet et du vendredi.

La RBI a fixé un coupon de 6,10% sur la nouvelle obligation de référence, mais après cela, les rendements ont commencé à augmenter en raison de la faible liquidité dans ce segment et de la hausse des prix du pétrole brut. La première vente aux enchères d’obligations de référence a été transférée car le marché demandait des rendements plus élevés que ce que la RBI offrait. La vente aux enchères de vendredi a également vu une dévolution dans le papier le plus échangé, 5,63%-2026.

Après une lourde déconcentration, les rendements des nouvelles obligations de référence à 10 ans 6,10 %-2031 ont augmenté de près de 10 points de base. Il a été attribué à 6,10 % par la banque centrale le 9 juillet. La RBI a transféré les 23 et 30 juillet des obligations à 10 ans de 6,10 %-2031 et 5,63 %-2026 d’une valeur de 11 144,145 crore Rs et de 7 465,147 crore Rs, respectivement.

« La première enchère sur l’obligation de référence s’est bien déroulée, mais la deuxième enchère a connu une importante décentralisation. En raison de la faiblesse de la demande et de l’offre constante, les rendements des titres d’État augmentent », a déclaré un gestionnaire de fonds d’une société de fonds de taille moyenne. Ce mois-ci, la banque centrale a fourni Rs 22 000 crore de 5,63 %-2026, Rs 22 000 crore de 6,64 %-2035 et Rs 28 000 crore de l’indice de référence 6,10 %-2031.

