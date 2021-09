Les écarts libres de la grille de Formule 1 2022

09/07/2021

Le à 17:22 CEST

Après la trêve estivale et il ne reste plus que huit courses jusqu’à la fin de la saison de Formule 1, dans le paddock ils ne perdent pas de temps pour 2022. Cette semaine plusieurs changements ont été annoncés sur la grille du grand cirque. Kimi raikkonen Il a annoncé qu’il prenait sa retraite fin 2021 après douze ans en F1 où il est déjà devenu une légende. Après l’annonce, son Alfa Romeo était libre et ce sera Bottas qui quittera Mercedes et occupera la voiture de Raikkonen, rompant ainsi le partenariat fructueux de Mercedes qu’il avait formé avec Lewis Hamilton.

Le puzzle ne tarde pas à se terminer et c’est que Mercedes a rapidement trouvé un remplaçant à Bottas, ce même mardi ils ont annoncé que ce sera le Britannique George Russell qui formera un binôme avec Hamilton en 2022. Russell a fait preuve d’un grand talent au cours de ses années en tant que pilote pour Williams et il est temps de voir comment il va travailler avec la Mercedes, ce qui est une grande étape dans la carrière britannique.

Après ces mouvements sur la grille, il reste encore trois trous à combler pour la saison suivante. Chez Alfa Romeo, il reste à confirmer qui sera le partenaire de Bottas cette saison Giovinazzi C’est lui qui conduit la voiture italienne et malgré le fait qu’il y ait plusieurs rumeurs sur le marché des pilotes, Giovinazzi a mené l’Alfa Romeo à la septième place de la course néerlandaise, imposant sa candidature pour rester pilote de l’équipe en 2022. D’un autre côté, il y a des rumeurs selon lesquelles Mick Shumacher peut occuper la place de l’Italien, brisant ainsi l’équipe avec Mazepin avec lequel il ne s’entend pas particulièrement bien, ce qui laisserait un nouveau vide à Haas.

Latifi Il est dans la même situation que Giovinazzi, il est actuellement en compétition avec l’équipe Williams, mais bien que tout indique qu’il termine une troisième saison avec l’équipe, il n’y a toujours pas de confirmation s’il continuera en 2022. En attente de confirmation, Williams a les deux. voitures Libre maintenant que Russell a fait le saut vers Mercedes. Il semble que Red Bull serait intéressé à placer Alex albon dans l’un des Williams, qui prétend mérite une place dans un siège de Formule 1, mais craignent que Mercedes ne bloque le mouvement. Alpha Tauri et Aston Martin n’ont pas encore confirmé leurs pilotes 2022, mais tout indique qu’ils continueront avec les mêmes pilotes que lors de la dernière saison.