Les échanges cryptographiques américains pensent que la surveillance réglementaire pourrait les aider à dépasser Binance

Les crypto-monnaies ont connu une croissance exponentielle au cours des six derniers mois. Cependant, la réglementation des plateformes qui leur offrent une exposition est en retard.

La surveillance réglementaire devrait porter ses fruits

Selon un rapport de Bloomberg Crypto, la réglementation semble rattraper certains domaines de l’univers crypto. Les autorités gouvernementales portent une attention particulière aux plateformes qui offrent des services de cryptographie.

Même si auparavant, les échanges cryptographiques fonctionnaient sans aucune surveillance des autorités, le récit semble changer. La première indication est la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, qui a interdit au plus grand échange crypto au monde en termes de volume de transactions d’opérer sur ses territoires.

À la suite de cette évolution, les autorités américaines auraient également examiné de plus près les pratiques commerciales de Binance Holdings Ltd, basée aux Seychelles, avec l’Internal Revenue Services, la Commodity Futures Trading Commission et le ministère américain de la Justice en lançant des enquêtes distinctes sur l’échange centralisé.

Cet événement apparemment malheureux a fait pencher la balance en faveur de plusieurs bourses américaines.

Ces échanges centralisés sont Coinbase Global, Gemini, Kraken et Bittrex, qui offrent des services de garde crypto aux clients américains. Selon le cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, ces bourses jouent un rôle à long terme dans la domination du commerce de la cryptographie, étant donné que les bourses asiatiques ont continué à dominer l’industrie de la cryptographie en plein essor.

« Nous essayons d’être la tortue la plus rapide de la course. Le long jeu porte ses fruits avec le temps », a ajouté Cameron.

L’échange crypto Gemini voit cela comme une opportunité, étant donné qu’il s’agit d’une entité réglementée.

D’autres échanges cryptographiques basés aux États-Unis ont également été soumis à une surveillance réglementaire pour attirer les investisseurs institutionnels, les hedge funds et les family offices. Coinbase Global est une société cotée en bourse et ses actions sont cotées au Nasdaq. Kraken possède une licence de charte bancaire réglementée dans le Wyoming, tandis que Gemini a aidé à créer la Virtual Commodity Association en 2018 en tant que chien de garde dans l’espace crypto en pleine expansion.

Binance est en tête du peloton depuis un certain temps encore

Pour l’instant, les échanges cryptographiques d’origine asiatique contrôlent toujours les marchés de la cryptographie, Bloomberg notant que Binance, OKEx et Huobi ont le volume de transactions sur 24 heures le plus élevé au 12 juillet.

Même si Binance a généré peu de valeur de sa filiale américaine, son volume quotidien de transactions au comptant serait 100 fois supérieur à celui de la bourse Gemini, selon Coinmarketcap. Il offre également la plus grande exposition aux crypto-actifs en raison de son système rapide de cotation des pièces chaudes. Cela contraste avec Coinbase, qui n’a répertorié Dogecoin qu’en juin après que le jeton meme soit devenu un succès majeur plus tôt cette année.

Pendant ce temps, les échanges centralisés ne sont peut-être pas la seule menace pour les autorités. Selon Bloomberg, le sous-secteur en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) pourrait présenter un plus grand défi. En effet, les plateformes qui offrent l’accès à ces services financiers ne respectent pas les protocoles de connaissance du client (KYC) et sont largement décentralisées sans autorité centrale.

