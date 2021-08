Les échanges cryptographiques enregistrent un afflux de pièces stables de près de 2 milliards de dollars ; Voici ce qui pourrait se passer ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Avec le récent rallye du marché, les pièces stables ont vu leur utilisation augmenter massivement. Leur afflux vers les bourses a grimpé en flèche, car les données suggèrent que près de 2 milliards de dollars de pièces stables sont entrées dans les bourses au cours des deux derniers jours. Les réserves de change de pièces stables ont atteint un nouveau record de plus de 120 milliards de dollars en circulation.

Cela a plusieurs ramifications pour le marché, mais les investisseurs espèrent qu’il s’agit d’un signal haussier. PDG de la société d’analyse de données en chaîne de crypto-monnaie Crypto Quant, Ki-Young Ju a pesé sur le développement. Il explique que d’une part, il se pourrait que les échanges se remplissent de stablecoins pour acheter d’autres crypto-monnaies en fonction des demandes des utilisateurs. D’un autre côté, les entrées peuvent indiquer que les entrées étaient en préparation pour les demandes de retrait des utilisateurs entrants si une correction à la baisse du marché devait se produire. Le PDG espère cependant que le premier scénario est ce qui se joue sur le marché.

« Ces derniers temps, des pièces stables d’une valeur de 1,7 milliard de dollars ont afflué dans les échanges.

Théoriquement, les échanges remplissent les pièces stables pour

1/ acheter des actifs cryptographiques à la demande de l’utilisateur (ou côté échange)

2/ préparer les retraits des utilisateurs avant la baisse

Espérons que nous sommes dans le scénario 1.

Les Stablecoins sont devenus populaires sur le marché des crypto-monnaies, car ils constituent le moyen le plus simple d’entrer sur le marché des crypto-monnaies. Les Stablecoins sont des actifs numériques qui rattachent leur valeur à une monnaie fiduciaire, le plus souvent le dollar, à un ratio de 1:1. Les utilisateurs trouvent qu’il est facile et bon marché de convertir leurs monnaies fiduciaires en pièces stables, puis d’échanger des pièces stables contre d’autres crypto-monnaies.

Cependant, les pièces stables ont également acquis une réputation controversée sur le marché. Certaines pièces stables ont été soupçonnées de ne pas être entièrement soutenues par des monnaies fiduciaires comme elles le prétendent. Tether, le premier stable émis et actuellement le plus grand stablecoin par capitalisation boursière a été impliqué dans cette controverse. Les problèmes de pièces de monnaie stables ont fait l’objet d’une enquête par le département américain de la Justice (DOJ) qui a découvert que leur réserve comportait des catégories d’actifs discutables. Ils s’en sont tirés avec une amende et une directive de publier des attestations périodiques de leur soutien de réserve revendiqué.

Le 9 août, Tether a publié une attestation sur ses réserves dans le cadre de l’accord et de manière à rassurer les utilisateurs. Cependant, ces attestations n’ont pas été suffisantes pour les utilisateurs car il y a eu des appels continus pour que le stablecoin et ses émetteurs fassent l’objet d’une enquête appropriée et, si nécessaire, qu’ils cessent leurs activités car leur existence continue pourrait nuire à l’industrie de la crypto-monnaie à long terme. .

Parmi ceux qui ont appelé à de telles actions, citons Jim Cramer, Nouriel Roubini, les podcasteurs Bennett Tomlin et Cas Piancey, le blogueur pseudonyme Bitfinex’ed et « M. Whale », un investisseur en crypto-monnaie.

Malgré le statut controversé des pièces stables, l’intérêt institutionnel et réglementaire pour celles-ci augmente. Les Stablecoins ont été le modèle que les gouvernements ont examiné pour créer leurs CBDC. Des institutions telles que le géant des médias sociaux Facebook ont ​​également l’intention de lancer leurs propres pièces stables. Facebook, apparemment snobé Bitcoin, a annoncé son intention d’émettre son propre stablecoin, Diem, sur sa plate-forme afin de résoudre les problèmes d’argent dans le monde.