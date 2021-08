Les échanges cryptographiques sud-coréens plaident pour 6 mois de clémence réglementaire Crypto new media

in

Source : AdobeStock / Chee-Onn Leong

Les organisations sud-coréennes de blockchain ont déclaré aux régulateurs qu’il serait impossible pour les échanges cryptographiques du pays de respecter la date limite d’enregistrement du 24 septembre et qu’ils souhaitent six mois supplémentaires pour se préparer – bien qu’il semble que leurs appels soient tombés dans l’oreille d’un sourd.

Comme indiqué précédemment, aucune des plates-formes de négociation du pays n’a actuellement les documents requis en place et seules quelques-unes ont obtenu la certification du système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS). En outre, un audit réglementaire conjoint de cette semaine a révélé qu’aucune des 33 principales bourses n’avait de contrats bancaires en place, les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent, les problèmes de gestion et de sécurité étant également non résolus.

Cet état des lieux signifiera essentiellement qu’à moins d’un redressement massif au cours des quatre prochaines semaines, aucun échange crypto ne sera en état de s’inscrire auprès du Commission des services financiers (FSC) Cellule de renseignement financier.

Et cela mettrait fin au trading de crypto dans un pays où les investissements ont explosé cette année : les opérateurs de change non enregistrés encourront de lourdes peines de prison et des amendes une fois la date limite passée.

Les politiciens ont mis en garde contre une “crise de fermeture” à venir en septembre, avec de nombreux échanges plus petits jetant déjà l’éponge.

Lors d’une réunion officielle entre le Association coréenne de l’industrie Fintech, le député de l’opposition Cho Myung-Hee et le FSC, la CRF, le Service de surveillance financière et le Fédération des Banques, les échanges ont fait leur affaire.

Selon TVChosun, un PDG de la bourse a déclaré aux régulateurs qu’il était “physiquement impossible” pour les plateformes de trading d’avoir les protocoles nécessaires en place d’ici le mois prochain.

Un universitaire de premier plan, Kim Hyung-Joong, professeur spécialisé dans la blockchain à Université de Corée, a également déclaré: “On craint que la fermeture des échanges nuise au public.”

Mais les régulateurs ont semblé insensibles à l’appel, et le FSC a indiqué qu’il ne resterait pas sa main.

Un responsable aurait déclaré qu’« un an et quatre mois » s’étaient déjà écoulés depuis le Assemblée nationale a approuvé la législation qui forcera les changements. La législation a été promulguée en mars de cette année, avec un délai de grâce de six mois pour l’adoption.

Le même responsable a déclaré que “donner” aux échanges “six mois supplémentaires ne changerait rien”.

____

Apprendre encore plus:

– Tous les échanges cryptographiques de Corée du Sud échouent à leurs audits réglementaires

– Attendre « angoissante » pour les investisseurs coréens en cryptographie, 70% des sites des entreprises de cryptographie en panne

– Les petits échanges cryptographiques sud-coréens commencent à fermer et à suspendre les services

– Signes d’une escalade réglementaire de la cryptographie du parti au pouvoir en Corée du Sud

– Le régulateur coréen S obligera les échanges cryptographiques à l’étranger à se conformer à ses règles

– Korbit rouvre un centre de service client hors ligne dans le quartier animé de Gangnam à Séoul