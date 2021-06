Les échanges cryptographiques thaïlandais ont été interdits de cotation Dogecoin (DOGE)

La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a interdit aux échanges cryptographiques de traiter certains types de jetons.

La SEC thaïlandaise a publié les directives, informant les bourses de s’abstenir de négocier quatre types de jetons différents. Ceux-ci incluent les jetons non fongibles (NFT), les jetons basés sur les fans, les jetons basés sur les mèmes et les jetons émis par les bourses.

Les échanges ont jusqu’à 30 jours pour se conformer

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La SEC a également mentionné que tous les actifs cryptographiques émis par les bourses doivent être conformes aux directives existantes en matière d’actifs et correspondre aux descriptions de leurs différents livres blancs.

Le régulateur a également énuméré les conséquences de tout échange qui ne respecte pas la nouvelle directive. Selon la SEC, le jeton sera radié de la bourse.

Suite aux nouvelles règles, le chien de garde thaïlandais a donné 30 jours aux échanges pour se conformer aux nouvelles restrictions.

En conséquence, les jetons basés sur les mèmes comme Dogecoin (DOGE / USD) ne seront pas répertoriés sur les bourses thaïlandaises lorsque la nouvelle restriction entrera en vigueur. Cela affecte également l’art symbolique et les objets de collection.

Cette décision intervient après des informations selon lesquelles Jay Mart, coté au SET, envisage de lancer NFT avec neuf stars et célébrités locales.

Beaucoup pensent que la SEC thaïlandaise répond au rapport dans le but de protéger le marché contre le débordement de ces jetons.

Les NFT sont généralement suivis sur des blockchains et sont considérés comme non négociables. Ces derniers mois, ils sont devenus des méthodes de plus en plus populaires pour vendre des œuvres d’art numériques, certaines enchères coûtant des millions de dollars.

Les réglementations cryptographiques strictes de la Thaïlande

Le secrétaire général thaïlandais de la SEC, Ruenvadee Suwanmongkol, a déclaré qu’il est interdit aux bourses de participer à des actifs cryptographiques présentant certaines caractéristiques. Il a déclaré que les jetons dont les prix sont déterminés par les tendances des médias sociaux ne sont pas non plus autorisés.

Il a ajouté que ces jetons sans substance réelle ou objectifs clairs ne peuvent pas non plus être négociés sur des échanges cryptographiques.

Le marché des crypto-monnaies en Thaïlande n’est pas facile. Le gouvernement a récemment proposé des exigences Know Your Customer (KYC) pour les échanges dans le but de réduire le niveau de fraude sur le marché.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent