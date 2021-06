Les échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud se préparent alors que les autorités interdisent les échanges croisés

in

La Commission sud-coréenne des services financiers (FSC) a annoncé qu’elle interdisait aux courtiers et aux cadres de négocier sur ses plateformes. Cela a conduit à un certain nombre de plaintes de la part des bourses affectées.

Le renseignement financier du FSC a récemment rencontré des responsables de l’échange de crypto-monnaie pour les informer des modifications à venir de la loi, qui envisagera l’interdiction.

Selon des responsables sud-coréens, l’interdiction fait partie d’un effort visant à éliminer les fluctuations de prix. Selon le rapport, il y aura des amendes pouvant aller jusqu’à 89 656 $ et la révocation des licences commerciales pour tout échange qui ne respecte pas les règles modifiées.

Cependant, des représentants de la bourse affirment qu’une interdiction bloquera les flux de fonds nécessaires à l’industrie. Ils ont fait valoir que les frais de transaction facturés dans les opérations de cryptographie sont généralement facturés en crypto-monnaies. En conséquence, les bourses doivent les convertir en won coréen sur leur plateforme. Les bourses affirment également que l’interdiction rendra la commission sur les revenus complètement illégale.

La Corée veut protéger les activités des investisseurs particuliers

Les autorités coréennes maintiennent toujours l’interdiction et sont résolues à céder aux plaintes des bourses. L’autorité a fait valoir que le commerce croisé crée des conflits parce que les grands opérateurs commerciaux et les actionnaires ont un accès beaucoup plus supérieur par rapport aux investisseurs de détail. Selon l’autorité, il n’est pas juste de leur permettre d’effectuer des transactions sur leurs plateformes.

Le cross trading a été considéré comme une pratique illégale dans plusieurs juridictions, car il implique la compensation d’ordres d’achat et de vente en même temps pour un actif. Là où ça se gâte, c’est le fait que les deux commandes ne sont pas enregistrées dans le carnet de commandes.

Les bourses disent toujours que si le plan est mis en œuvre, il arrêtera le flux de fonds vers leurs plateformes et paralysera l’industrie.

