Les échanges de prix LTC / USD sous-évalués à 200 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du litecoin se négocie sous-évalué de 200 $ – 22 août

Le livre des registres financiers LTC / USD indique maintenant que le prix de la cryptographie a sous-évalué 200 $ avec une longue durée d’opérations proches du point. Le taux de pourcentage de la crypto est à 4,68, s’échangeant autour du niveau de 188 $ au moment de la rédaction. Cela signifie probablement qu’il y a quelque chose qui se cache pour favoriser un mouvement ascendant par la suite.

Trades de prix sous-évalués de 200 $ : Trade LTC

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 240 $, 280 $

Niveaux d’assistance : 160 $, 140 $, 120 $

LTC/USD – Graphique quotidien

Le graphique journalier montre que les échanges de prix LTC/USD ont sous-évalué 200 $ sur quelques séances de quelques jours de bourse. Il semble qu’il existe une ligne commerciale résistante juste en dessous du point, car le marché de la cryptographie a eu du mal à passer au nord. Actuellement, les oscillateurs stochastiques ont franchi les lignes en direction du nord entre les plages de 20 et 40, indiquant apparemment une posture prometteuse selon laquelle certains degrés de pressions ascendantes sont imminents. La ligne de tendance SMA à 14 jours s’est déplacée vers le nord pour toucher la ligne de tendance SMA à 50 jours par le bas. Cela indique également que certaines forces d’achat prévalent encore quelque peu sur le marché.

Même s’il arrivait finalement que 200 $ franchissent une brèche vers le nord, le marché pourrait-il le maintenir alors que les échanges de prix l’ont sous-évalué au fil du temps maintenant ?

Un long chandelier haussier a tendance à se former contre les 200 $, ce qui pourrait permettre l’établissement de nouvelles zones de négociation plus élevées, car les échanges de prix LTC/USD ont sous-évalué le point. Le rejet ou la consolidation du mouvement des prix autour de la ligne ne sera pas acceptable pour le mouvement ascendant fluide de la crypto. Si l’on se fie à l’apparence actuelle du chandelier d’aujourd’hui, l’espoir est plus élevé que les taureaux pourraient pousser vers le nord et s’éloigner du point de négociation actuel stipulé dans le premier paragraphe.

À la baisse, en premier lieu, les lectures actuelles des oscillateurs stochastiques suggèrent que l’on attend beaucoup des taureaux du marché de la cryptographie pour pousser à plus de hausses, en particulier contre la ligne à 200 $. Cependant, dans le processus de cette hypothèse à venir, tout signe d’inversion active des prix dans le mouvement présumé vers le nord entre ce point et une ligne de résistance plus élevée peut donner un indice pour obtenir une entrée de vente. Les traders devaient adopter les principes de trading tout en exerçant des positions à découvert sur les opérations de cryptographie dans le cycle de tendance actuel.

Analyse des prix LTC/BTC

En comparaison, la séance d’aujourd’hui, au moment de la rédaction, montre qu’un chandelier haussier est en train de se produire, selon lequel le prix LTC/BTC se négocie sous la ligne de tendance de la plus grande SMA. Cela montre que la crypto de base apparaît, se préparant à repousser la capacité de tendance du crypto de compteur. La ligne de tendance baissière s’est rapprochée de l’indicateur SMA à 50 jours au-dessus de l’indicateur SMA à 14 jours. Les oscillateurs stochastiques se sont déplacés vers le sud de la région de surachat. Ils essaient maintenant de franchir les lignes au-dessus de la plage de 40. Cela signifie que Litecoin s’efforce actuellement de lutter contre Bitcoin.

