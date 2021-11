Les échanges décentralisés ont augmenté plus rapidement que les échanges centralisés ! Que nous disent les chiffres ?

Parmi un champ de nombreuses interactions avec les utilisateurs, les plateformes du marché de la cryptographie gagnent en volume et en influence. D’une part, les échanges décentralisés se seraient développés rapidement par rapport aux échanges centralisés, sans omettre la pertinence de ces derniers.

Croissance accélérée

L’évolution présentée par les plateformes liées à la crypto-monnaie aurait été exceptionnelle au cours des deux dernières années, selon les données de Chainalysis. La croissance observée a été influencée par les participants à la fois aux gros achats et aux investisseurs de détail.

Compte tenu des événements du début de 2021, les plateformes d’échange d’actifs numériques gagneraient en pertinence jusqu’à plus de 100 % dans des cas particuliers. Ce fut le cas des bourses décentralisées (DEX), qui auraient réalisé une croissance moyenne de plus de 200%.

Les interactions avec les utilisateurs ont augmenté avec une certaine continuité, au point que les échanges centralisés traditionnels (CEX) ont pris du retard. De son point de vue, l’augmentation enregistrée a atteint 120 %, alors que le pourcentage n’a pu être maintenu et est revenu à 100 %.

Les CEX maintiennent actuellement leur espace

Si la croissance des DEX a largement dépassé les échanges centralisés, ces derniers n’ont pas disparu. Au contraire, ils conservent une influence entre les opérations des marchés, et se sont également accrus au cours de la dernière saison.

La vérité est que son taux de renforcement a été quelque peu éclipsé par la popularité des technologies DeFi, en termes de plateformes d’échange. Cependant, cette situation ne signifierait pas de recul majeur parmi les bourses centralisées, qui ont également attiré plus d’attention.

Parmi les scénarios les plus notoires figure la popularité de Binance, dont l’influence sur le monde de la cryptographie est indiscutable. Cette plateforme a eu le plus grand nombre de visiteurs par rapport aux échanges décentralisés ces derniers mois, selon les données de Similar Web.

Avec plus de 170 millions de visites le mois dernier, Binance continue d’être au-dessus de la concurrence.

De plus, sa solidité a conduit à envisager la possibilité d’une introduction en bourse dans les années à venir. Ce serait au moins dans sa division américaine, et l’année en tête est 2024.

L’expansion des plateformes

Alors que DEX et CEX sont comparés pour déterminer qui domine les marchés, un modèle qui se répéterait dans les deux cas est une expansion hâtive. À mesure que des échanges décentralisés ou centralisés avec une plus grande portée émergent, les plus petits sont laissés de côté.

Dans Chainalysis, ils considèrent que les bourses « doivent atteindre un public de masse ou un petit public de commerçants à grande échelle, pour continuer à fonctionner ».

