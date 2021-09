Les échanges indiens sont tous en crypto avec des annonces avant la prochaine saison des fêtes

Les bourses de crypto-monnaie en Inde prévoient de contribuer à la croissance de l’écosystème de la monnaie numérique par le biais de campagnes publicitaires ciblant de nouveaux clients.

Comme l’a rapporté l’Economic Times, les échanges cryptographiques indiens augmentent le recrutement et la planification de lancements de produits et de campagnes publicitaires à grande échelle pour ajouter de nouveaux investisseurs particuliers.

L’écosystème crypto indien est en pleine croissance, avec environ 15 millions d’utilisateurs actifs de crypto-monnaie dans le pays. Aujourd’hui, l’Inde reste l’un des marchés les plus prometteurs pour la classe d’actifs naissante. Anticipant une avalanche massive sur sa plate-forme de négociation, Unocoin a déclaré qu’elle améliorait son infrastructure.

« Le marché indien consiste à économiser, à dépenser et à donner pendant la saison des fêtes. Des bitcoins et des chèques-cadeaux bien ciblés peuvent être une option intéressante à considérer pour les utilisateurs, car une activité de sensibilisation accrue est attendue dans l’ensemble du secteur », a déclaré Sathvik Vishwanath, co-fondateur d’Unocoin. “Nous préparons notre plateforme techniquement et opérationnellement pour les fêtes de fin d’année.”

L’émission de chèques-cadeaux monnayables dans le monde du e-commerce sera certainement utilisée comme un appât majeur pour attirer de nouveaux utilisateurs pour la plupart des échanges. Pour les campagnes, Unocoin prévoit d’émettre un code promo avec des Bitcoins d’une valeur de 200 roupies pour Ganesh Chaturthi.

“Notre équipe de développement crée de nouveaux codes promo, en particulier pour les festivals. Nous testons la charge du serveur pour faire face à une augmentation des transactions des clients”, a déclaré Vishwanath.

D’autres bourses majeures, notamment WazirX et CoinDCX, propriété de Binance, ont également de grands projets pour étendre leur portée générale sur le marché au cours des prochaines vacances. Les plateformes de négociation d’actifs numériques sont la principale passerelle permettant au public de s’exposer au Bitcoin et au monde des crypto-monnaies. CoinDCX a déclaré qu’il ajouterait un programme d’éducation et de sensibilisation à la campagne en cours dans le cadre du large engagement à assumer cette responsabilité.

« Pendant la période des fêtes, CoinDCX vise à sensibiliser davantage et à partager les connaissances sur la cryptographie via DCX learn. Grâce à nos initiatives marketing, nous avons toujours cherché des moyens d’attirer et d’éduquer de nouveaux investisseurs », a déclaré Ramalingam Subramaniam, directeur de la marque et de la communication chez CoinDCX.

Source de l’image : Shutterstock