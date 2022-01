Les échecs de Biden montrent que les démocrates sont au pouvoir mais pas vraiment au pouvoir

Une confluence d’événements au cours des derniers mois, culminant avec l’annonce du sénateur Joe Manchin fin décembre mettant son veto à l’initiative Build Back Bankrupt du président Biden, rappelle une phrase très célèbre prononcée par le politicien britannique Norman Lamont. En démissionnant du gouvernement en 1993, Lamont a déclaré que son Parti conservateur donnait « l’impression d’être au pouvoir mais pas au pouvoir ».

Cette maladie afflige actuellement Biden et les démocrates au Congrès, à presque tous les niveaux. Lorsqu’un candidat qui a dit qu’il avait un plan pour arrêter le coronavirus revient un an plus tard et prétend « qu’il n’y a pas de solution fédérale » au COVID, vous savez que cette administration patauge.

Mais il ne s’agit pas seulement de programmes particuliers, de fonctionnaires ou d’individus visés. Cette crise des compétences prouve la vacuité de toute la philosophie de gouvernement de la gauche – une prémisse que Ronald Reagan a attaquée dans son célèbre discours « A Time for Choose » il y a près de 60 ans.

Une petite élite intellectuelle d’une capitale lointaine pensait pouvoir mieux planifier nos vies pour nous que nous ne pouvions les planifier nous-mêmes. Que pense Biden de l’adéquation de ces efforts ? « Rien n’a été assez bien. »

Dépassement législatif

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Premièrement, Biden a mal calculé son programme législatif, une portée excessive qui a conduit à la rebuffade de Manchin. En confondant « Twitter réveillé » avec l’opinion publique et une victoire électorale relativement étroite avec une majorité écrasante, Biden et les dirigeants démocrates ont essayé de faire avaler tellement de lois au Congrès que les législateurs – Manchin le plus publiquement – ​​ont eu un grave cas d’indigestion. .

Pas même une débâcle lors des élections de l’automne dernier ne pourrait ralentir les démocrates. La représentante Abigail Spanberger de Virginie a tenté d’offrir un avertissement, notant que « personne n’a élu » Biden « pour être FDR, ils l’ont élu pour être normal et arrêter le chaos ».

Maintenant, après avoir essayé et échoué dans le premier cas, la tentative de Biden de se rendre la réincarnation omnipotente de Roosevelt amplifie son impuissance, attirant l’attention sur les échecs complets de son administration dans le second.

Compétence un problème

Comme Lamont l’a noté en 1993, « Il y a trop de court-termisme, trop de réaction aux événements et pas assez de mise en forme des événements. Les remarques de Kamala Harris le mois dernier concernant COVID – « Nous n’avons pas vu Delta venir… Nous n’avons pas vu Omicron venir » – ont fourni une preuve supplémentaire de ce phénomène dans l’administration actuelle.

Mais pour la réprimande ultérieure de Manchin contre la législation de signature de Biden, l’admission choquante par le vice-président d’une administration prise au dépourvu aurait probablement dominé la couverture médiatique d’avant Noël compte tenu de l’augmentation des cas de COVID. Ses remarques hanteront toujours l’administration Biden à l’avenir et pourraient réapparaître dans les publicités politiques lors des élections au Congrès de l’automne prochain, sans parler des publicités pendant la campagne 2024.

Depuis le fiasco afghan l’été dernier, la liste des échecs de compétence de l’administration – le blocage et la lutte de base du gouvernement – ​​continue de s’allonger. Méconnaissance de l’inflation « transitoire ». Pénuries de la chaîne d’approvisionnement. Chaos à la frontière. Messages confus et changeants sur COVID – si et quand recevoir des injections de rappel l’automne dernier, et maintenant quand et pendant combien de temps isoler après un test positif ou une exposition.

La concentration obsessionnelle de l’administration sur l’adoption d’un projet de loi de plusieurs billions de dollars pour prouver que le gouvernement peut travailler supposait que les électeurs ignoreraient les arguments très tangibles à son encontre : les espaces vides sur les étagères des magasins et la hausse des prix à la pompe – des signes de, comme le dit un rapport , « un gouvernement non seulement incapable de livrer… mais dépassé par les problèmes auxquels il est confronté. »

Changement de génération, mais vers quoi ?

Les démocrates apparaissent comme les conservateurs britanniques l’ont fait en 1993 : une force épuisée, avançant inexorablement vers une défaite certaine aux prochaines élections. Sans aucun doute, une partie de cette mine a à voir avec le caractère gériatrique de leurs dirigeants. Biden était l’avenir, autrefois, à l’époque où Richard Nixon occupait le bureau ovale. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a commencé à siéger au Congrès deux ans avant la naissance de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

Mais la pourriture à l’intérieur de la gauche va plus loin. Les promesses d’une panoplie de programmes gouvernementaux – le New Deal et la Great Society sous stéroïdes – ont presque coûté aux démocrates le contrôle de la Chambre l’automne dernier. Maintenant, un programme qui n’a pas réussi à motiver les électeurs s’est écrasé sur les rochers de Capitol Hill, laissant le parti encore plus à la dérive au milieu des décombres. Au cours de sa campagne présidentielle, Biden a déclaré qu’il se considérait comme un « candidat de transition » – mais transitionnel vers qui et vers quoi ? Personne ne semble savoir.

C’est là que réside le problème existentiel des progressistes et l’opportunité des conservateurs. Les événements de ces derniers mois ressemblent à l’agonie d’un ancien régime – une méthode de gouvernance et une classe dirigeante, dépassée et submergée par les événements. Il incombe maintenant à un mouvement conservateur qui procède à son propre réalignement pour faire avancer une vision alternative pour un pays anxieux et un monde agité.

Chris Jacobs est fondateur et PDG de Juniper Research Group et auteur du livre « The Case Against Single Payer ». Il est sur Twitter : @chrisjacobsHC. Auparavant, il était analyste principal des politiques de santé pour la Texas Public Policy Foundation, analyste principal des politiques au Center for Health Policy Studies de la Heritage Foundation et analyste principal des politiques au sein du personnel républicain du Sénat du Joint Economic Committee. Au cours du débat sur la loi sur la protection des patients et les soins abordables, connue sous le nom d’Obamacare, Jacobs était conseiller politique pour la Conférence républicaine de la Chambre sous la direction du président de l’époque, Mike Pence. Au cours des deux premières années de la mise en œuvre de la loi, il a été analyste des politiques de santé pour le Comité sénatorial de politique républicaine. Jacobs a fait ses débuts à Capitol Hill en tant que stagiaire pour le représentant de l’époque. Pat Toomey (R-Pa.). Il est titulaire d’une licence en sciences politiques et en histoire de l’American University, où il enseigne à temps partiel la politique de la santé. Il réside actuellement à Washington, DC