Les échecs de COVID en Californie alimentent la disparition politique de Gavin Newsom ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le correspondant fédéraliste occidental Tristan Justice se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinksy pour discuter de la façon dont les mandats stricts de COVID-19 de la Californie et l’hypocrisie du gouverneur démocrate Gavin Newsom alimentent sa disparition politique.

La justice a rendu compte d’un restaurant de la banlieue de Los Angeles qui fait l’objet de représailles politiques parce qu’il a refusé de fermer ses portes lorsque Newsom a interdit les repas à l’intérieur et à l’extérieur.

«Maintenant, les autorités locales ciblent le restaurant. Ils ont coupé le courant du restaurant et maintenant ils infligent une amende au restaurant pour les violations du pouvoir après que le gouvernement lui-même est la raison pour laquelle le restaurant n’a pas de pouvoir », a-t-il déclaré. «Donc, il y a une querelle en cours là-bas que je pense que si les républicains embrassent simplement ces gens qui résistent à ces verrouillages, je pense qu’il y a une réelle opportunité pour la première fois en plus de 15 ans d’avoir un gouverneur républicain dans l’État le plus progressiste de la pays.”

Alors que ces verrouillages stricts ont alimenté une campagne de rappel de Newsom, la justice a averti que les démocrates pourraient profiter de la situation pour placer quelqu’un encore plus progressiste au pouvoir.

«Les démocrates vont essayer de profiter du rappel et de remplacer Newsom par quelqu’un d’encore plus radical que Newsom…», a déclaré Justice. «Le gouvernement californien a déjà pratiquement détruit l’État. Ça va dans une si mauvaise direction. Les gens fuient l’État de gauche à droite, l’économie est en difficulté et je ne sais pas si les Californiens qui partent pour d’autres régions du pays ont vraiment appris leurs leçons sur les politiques démocratiques. Maintenant, ils risquent de rendre les états rouges bleus. »

Lien source