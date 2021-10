Les échecs du transfert de Liverpool mis au jour alors qu’un triple échec a été révélé par l’entraîneur

L’entraîneur des gardiens John Achterberg a levé le voile sur les anciens problèmes de recrutement de Liverpool, mais admet qu’ils ont désormais un gardien de but de classe mondiale dans les rangs.

Les Reds peuvent compter sur Alisson comme dernière ligne de défense et il déçoit rarement. Le joueur de 29 ans est largement reconnu comme l’un des meilleurs gardiens du football mondial, avec 48 sélections brésiliennes à son actif. Il a déménagé à Anfield de Rome à l’été 2018 et a fait 139 apparitions toutes compétitions confondues.

Malgré ses prouesses dans les buts, le Sud-Américain a même contribué à l’autre bout du terrain. Son but de la tête tardif a valu aux Merseysiders une victoire 2-1 sur West Brom en mai et une place en Ligue des champions.

Alisson a résolu les problèmes de gardien de Liverpool après les deux Simon Mignolet et Loris Karius n’avait pas réussi à convaincre. Mais il semble que d’autres joueurs auraient pu être recrutés si les responsables du club avaient écouté Achterberg.

Le Néerlandais est l’entraîneur des gardiens de Liverpool depuis 10 ans. Et il semble que ses conseils sur les bouchons à acheter soient parfois tombés dans l’oreille d’un sourd.

Il a recommandé Manuel Neuer, Samir Handanovic et Marc-André ter Stegen au club en vain.

« [In 2011,] j’ai dit [to director of football Damien Comolli], « J’ai vu deux très bons gardiens que j’aime bien », a-t-il déclaré à The Redmen TV. « L’un était Neuer – il était alors avec Schalke – et l’autre était Handanovic.

« Alors il a dit » Neuer va au Bayern, c’est déjà fait « , mais évidemment je n’avais pas cette information quand je le lui ai dit. »

Achterberg ne parvient pas à convaincre Rodgers

Les managers sont constamment bombardés de suggestions de nouveaux joueurs. La plupart ne finissent pas par rejoindre et un autre qui est tombé à l’eau était Ter Stegen.

Il a rejoint Barcelone en provenance du Borussia Mönchengladbach en 2014 après que les géants du nord-ouest n’aient pas réagi.

« J’ai recommandé Ter Stegen quand Brendan [Rodgers] était là. Il était à Gladbach et j’ai parlé de lui à Brendan », a ajouté Achterberg. « Donc quelques semaines plus tard, Brendan est venu me voir et m’a dit : « J’ai reçu un appel de Chris Hughton et il dit que ce gardien de but qui joue pour Gladbach est un bon gardien de but ».

« Alors j’ai dit ‘ouais, c’est ce que j’ai essayé de te dire !’. Mais ensuite, bien sûr, il va au Barça.

Liverpool occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premier League, à un point seulement de Chelsea. Ils ont marqué 17 buts dans l’élite et n’en ont encaissé que six.

De nombreux experts leur ont suggéré de défier Manchester City pour le titre ce trimestre et Alisson jouera sans aucun doute un rôle majeur.

