Les éclaireurs de Paratici vérifient la cible alors que Tottenham se prépare pour McKennie

Les éclaireurs de Tottenham effectueraient des vérifications fréquentes sur une star américaine très appréciée alors que le club du nord de Londres réfléchit à un coup de gros budget en janvier.

Le manager italien fait face à une tâche énorme pour redresser un L’équipe de Tottenham qui est sur la glissade depuis quelques saisons. Conte et le réalisateur Fabio Paratici ont besoin de nombreuses signatures et départs si les Spurs veulent redevenir une force.

L’équipe du nord de Londres est fermement dans la course pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Cependant, le buteur est également sur la liste de souhaits de plusieurs autres clubs européens. Man City et la Juventus en sont les exemples les plus notables.

Des rapports récents suggèrent que la Fiorentina est prête à accepter moins que sa valorisation initiale pour Vlahovic. Une offre de seulement 34 millions de livres sterling pourrait suffire à l’amener en Angleterre.

Les Spurs envisagent également leurs options de gardien de but. L’accord d’Hugo Lloris devant expirer cet été, Tottenham envisagerait quelques ajouts, avec un international anglais très présent sur leur liste.

Cependant, il semble que la première priorité de Conte soit de renforcer ses options au milieu de terrain. En tant que tel, Weston McKennie de la Juventus a été signalé comme une cible potentielle.

Maintenant, le Daily Mirror rapporte que l’intérêt de Conte pour McKennie augmente, au milieu des affirmations que la Juve est prête à vendre.

Conte un grand admirateur de McKennie

Conte est considéré comme un grand admirateur de l’intrigant américain, comparant ses attributs à son ancien responsable Arturo Vidal.

Un rapport du média italien Calciomercato suggère que Paratici a envoyé des éclaireurs se rendre à Turin pour regarder la Juventus affronter l’Atalanta samedi, seulement pour que le joueur de 23 ans se soit blessé.

Il n’a duré que 64 minutes après avoir subi une blessure au genou et a été remplacé par Moise Kean. Heureusement pour la Juve, la blessure ne semble pas grave.

Le rapport indique que les éclaireurs de Tottenham continueront de surveiller de près le joueur avant un déménagement en janvier.

Il a été rapporté qu’une redevance d’environ 30 millions de livres sterling serait suffisante pour persuader la Juventus de vendre.

Et alors qu’il joue davantage sous Massimiliano Allegri cette saison, les finances de la Juve pourraient dicter sa vente.

Cependant, le Mirror rapporte que les Spurs pourraient encore faire face à la concurrence d’Aston Villa pour McKennie.

Bergwijn sortie sur cartes aux Spurs

Un homme qui pourrait partir pour libérer des fonds chez Spurs est Steven Bergwijn. En effet, des rapports cette semaine affirment qu’il est en train de devenir une option de transfert potentielle pour l’Ajax.

Et alors que l’ailier a du mal à impressionner les Spurs, le journaliste Mike Verweij, s’exprimant sur le podcast de De Telegraaf, a détaillé à quel point Conte a du mépris pour Bergwijn.

« Cet intérêt pour Bergwijn s’est fait connaître. Conte ne le voit pas du tout en lui. Conte est également celui qui s’est opposé au transfert de Bergwijn du PSV en Italie. L’Inter était un club intéressé à l’époque, mais Conte n’avait pas besoin de lui », a-t-il déclaré via Sport Witness.

« Conte n’a dit que deux mots à Bergwijn en deux semaines à Tottenham Hotspur. C’est pourquoi l’Ajax peut l’envisager, mais d’abord Ajax devra vendre [David] Nérès.

En effet, avec des finances serrées à l’Ajax, Verweij affirme que les géants néerlandais travaillent déjà sur un accord pour signer Bergwijn sur un premier prêt.

«C’est la raison pour laquelle l’Ajax est occupé avec Brobbey et également pleinement engagé envers Bergwijn. Ce n’est tout simplement pas suffisant », a ajouté Verweij.

« Je pense qu’ils ne veulent prêter que cette saison, cela s’applique également à Bergwijn. L’Ajax a eu de très mauvais chiffres l’année dernière, également à cause de Corona. »

