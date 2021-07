Les éclats de domination expliqués Shadowlands 9.1

Comment fonctionne exactement ce dernier système d’engrenage dans WoW ?

Le plus récent système d’engrenage à venir dans World of Warcraft dans la 9.1, Shards of Domination semble préparer les joueurs au retour des ensembles de niveau dans la 9.2. Bien qu’en apparence, les éclats semblent simples, le système de mise à niveau et la façon d’obtenir les éclats ne sont pas clairs dans le jeu. Dans cet article, nous verrons comment obtenir vos fragments, où les placer et comment les mettre à niveau une fois que vous l’aurez fait.

Comment fonctionnent les éclats de domination

Les éclats de domination sont un joyau évolutif unique avec des bonus spéciaux qui tombent des boss avec le raid Sanctum of Domination. Ces gemmes iront dans une nouvelle armure trouvée à l’intérieur du raid et peuvent être utilisées pour améliorer vos dégâts, vos soins et votre capacité défensive.

Les éclats sont de trois types : sang, givre et impie. Chacun d’eux a trois fragments, pour un total de neuf fragments au total sur l’ensemble du système. Chaque gemme est unique, vous ne pouvez donc bénéficier de chaque effet qu’une seule fois. Cependant, lorsque vous obtenez trois gemmes de la même couleur, vous activez le bonus d’ensemble pour cette couleur.

Comment acquérir des éclats de domination

Vous pouvez obtenir des éclats de domination sur les boss de Sanctum of Domination. Vous ne pouvez recevoir qu’un fragment que vous n’avez pas actuellement. La seule exception à la règle de largage du raid est le Shard of Rev, qui tombera du World Boss Mor’geth à Desmontaeron.

Quel équipement a des prises de domination

Pour Sanctum of Domination, des emplacements spécifiques viendront avec des emplacements de gemmes en fonction de votre type d’armure. Pour commencer, tout le monde trouvera une prise dans ce qui suit ; Helm for Unholy, Shoulders for Frost et Chest for Blood. Ensuite, vous devrez acquérir les deux autres emplacements dans lesquels vous pouvez insérer les deux derniers fragments pour compléter votre ensemble :

Chiffon: Brassards et Ceinture

Cuir: Gants et Bottes

Poster: Ceinture et Bottes

Plaque: Brassards et gants

Cela vous donnera cinq emplacements au total, vous permettant d’activer l’un des trois bonus définis.

Comment améliorer les éclats de domination

Une fois que vous aurez obtenu votre éclat de domination du raid, vous voudrez chercher à le mettre à niveau. Vous devrez vous rendre à Bonesmith Heirmir (photo ci-dessous), elle se trouve à Korthia à 63,25, et elle sera le PNJ dont vous avez besoin pour améliorer les objets.

Vous trouverez Bonesmith Heirmir à 63,25

Chaque fragment a 5 niveaux de mise à niveau, chaque fragment commence au niveau un, quel que soit l’endroit d’où vous obtenez le fragment. Une fois que vous aurez acheté une mise à niveau auprès d’Heirmir, vous pourrez acheter la mise à niveau suivante auprès d’elle. Ci-dessous, vous verrez le coût de chaque mise à niveau.

Normal — menaçant 5 Braise Stygian Désolation 15 Braise Stygian Présage 30 Braise Stygian Portentous 50 Braise Stygian

Comme vous pouvez le voir, Shard of Dyz est prêt à passer au niveau trois

La devise de mise à niveau, Stygian Ember, tombe de l’intérieur du raid, chaque boss étant susceptible de laisser tomber un ou deux par kill, selon la difficulté. Vous pouvez également en obtenir 10 par semaine à Korthia via la quête hebdomadaire Façonner le destin.

Obtenir des sockets de domination en dehors du raid

Chaque type d’armure aura un objet pouvant être obtenu en dehors du raid avec une prise de domination. Vous devrez être honoré de la faction Death’s Advance et disposer de 2000 Stygia de rechange.

Comment déverrouiller l’équipement Shard of Domination

Si jamais vous devez remplacer votre emplacement Shard of Domination dans un objet, vous aurez besoin d’un objet spécial pour vous assurer de ne pas perdre votre gemme. Tout d’abord, vous devrez vous rendre à Heirmir (illustré ci-dessus) et acheter le Soulfire Chisel (illustré ci-dessous).

Noter; il s’agit d’un article réutilisable, vous n’aurez donc pas besoin d’en acheter un à chaque fois que vous aurez besoin de placer un fragment.

Quels sont les neuf éclats de domination

Au total, nous pouvons obtenir neuf éclats différents, trois pour chacun des trois types (Blood, Frost, Unholy). Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce que chacun fait, gardez à l’esprit que les valeurs augmentent à mesure que le niveau augmente.

Éclats de sang de domination :

Éclat de Bek (Éclat de sang): Vos dégâts sont augmentés de 1,5% lorsque vous avez 50% ou plus de santé que votre cible.

Rangs : 1,5 %, 1,88 %, 2,25 %, 2,63 %, 3 % Éclat de Jas (Éclat de sang) : les soins reçus que vous recevez sont augmentés de 0,7 %. Votre santé maximale est augmentée de 300.

Rangs : 0,7 %, 0,9 %, 1,1 %, 1,3 %, 1,5 %

Rangs : 300, 375, 450, 525, 600 Shard of Rev (Blood Shard) : Votre sangsue est augmentée de 30.

Rangs : 30, 37, 45, 52, 60

Éclats de givre de domination :

Éclat de cor (Éclat de givre) Vos dégâts sont augmentés de 1,5% pendant 20 secondes après avoir attaqué un ennemi que vous n’avez pas encore endommagé.

Rangs : 1,5 %, 1,88 %, 2,25 %, 2,63 %, 3,0 % Éclat de Tel (Éclat de givre)l : Vos coups critiques font que leur cible absorbe les 171 prochains dégâts qui lui sont infligés dans les 6 secondes.

Rangs : 171, 213, 256, 299, 342 Fragment de Kyr (Frost Shard) : gagnez 660 Absorber toutes les 5 secondes, jusqu’à un plafond de 3300.

Rangs : 660, 825, 990, 1155, 1320

Rangs : 3300, 4125, 4950, 5775, 6600

Éclats de domination impie :

Éclat de Dyz (Éclat impie) : infliger des dégâts à une cible augmente les dégâts que vous lui infligez de 0,25% pendant 4 secondes, cumulable jusqu’à 3 fois.

Rangs : 0,25%, 0,31%, 0,37%, 0,44%, 0,5% Éclat de Zed (Éclat impie) : vos sorts et capacités utiles ont une chance d’accorder à votre cible une Aura impie, drainant 166 points de vie des ennemis proches toutes les 2 secondes pendant 10 secondes

Rangs : 166, 208, 250, 292, 334 Shard of Oth (Unholy Shard) : votre vitesse est augmentée de 30.

Rangs : 30, 37, 45, 52, 60

Sylvanas est le boss final du nouveau raid

Bonus d’ensemble d’éclats de domination

Bonus d’ensemble Éclats de sang de domination

Lien de sang – À l’intérieur de la Gueule ou du Torghast, endommager un ennemi établit un lien de sang. Ce lien pulse toutes les 3 secondes, infligeant 540 / 810 / 1080 /1 450 /1620 points de dégâts d’Ombre et vous soigne de 100 % des dégâts infligés. Si votre lien de sang vous soigne, il soigne à la place un allié proche.

Bonus d’ensemble d’éclats de domination de givre

Vents d’hiver – À l’intérieur de la Gueule ou du Torghast, chaque fois que vous infligez un coup critique, les vents accumulent 6 / 9 / 12 / 15 / 18% de cet effet, jusqu’à un plafond de 180 / 270 / 360 / 450 / 540 par coup critique. Toutes les 20 secondes, les vents se déchaînent, infligeant des dégâts de Givre égaux à l’accumulation totale et vous entourent dans les vents pendant 20 secondes, absorbant 100% des dégâts infligés par les vents.

Bonus d’ensemble Éclats de domination impie

Fléau du chaos – Tant que vous êtes à l’intérieur de la Gueule ou du Torghast, vos sorts et capacités ont une chance de drainer un fragment d’âme de votre cible, vous conférant 10 / 15 / 20 / 25 / 30 stat principale pendant 30 secondes et se cumulent jusqu’à 15 fois. Lorsque vous atteignez 15 charges, libérez Chaos Bane, infligeant 1500 / 2250 / 3000 / 3750 / 4500 points de dégâts d’Ombre répartis entre les ennemis proches et vous accordant 300 / 450 / 600 / 750 / 900 statistiques principales pendant 15 secondes.