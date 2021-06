Les écoles à charte reçoivent un grand coup de pouce avec une nouvelle loi en Virginie-Occidentale ⋆ .

Dans une victoire pour les partisans du choix des écoles, la Virginie-Occidentale pourra étendre considérablement les écoles à charte en vertu d’une nouvelle loi qui est entrée en vigueur ce mois-ci.

En vertu du House Bill 2012, l’État sera autorisé à approuver 10 nouvelles écoles à charte tous les trois ans, ce qui triplera l’allocation précédente de trois nouvelles écoles tous les trois ans. Le projet de loi étend également le programme en permettant à l’État d’approuver des écoles à charte virtuelles au niveau du comté.

La nouvelle loi limite toujours l’impact que les écoles à charte peuvent avoir dans l’État : seuls 10 % des étudiants de l’État peuvent être inscrits dans n’importe quelle école à charte et seulement 5 % des étudiants de l’État peuvent être inscrits dans une école à charte virtuelle.

“Nous sommes un État diversifié”, a déclaré le parrain du projet de loi et président de l’éducation de la Chambre, Joe Ellington, R-Mercer, dans un communiqué lors de l’adoption de la législation. « Nous avons différentes régions géographiques qui ont des besoins différents. Cela donne juste une opportunité. Si les gens ne veulent pas profiter de cette opportunité, ils n’y sont pas obligés. C’est strictement volontaire.

Les républicains ont adopté le projet de loi après avoir remporté la majorité qualifiée dans les deux chambres de la législature de l’État lors des élections de 2020. La législation a obtenu le soutien de groupes de choix scolaires qui soutiennent qu’elle augmentera la concurrence et offrira plus d’options aux parents et aux élèves. Le projet de loi a été fortement opposé par les syndicats d’enseignants et les dirigeants démocrates, car il détournerait de l’argent du système scolaire public vers les écoles à charte.

Les démocrates qui se sont opposés au projet de loi ont proposé des amendements pour imposer des plafonds plus sévères aux écoles à charte, mais ont finalement échoué. Le sénateur Mike Romano, D-Harrison, a soutenu un amendement visant à fixer le plafond à 1 500.

“Il s’agit d’une grande expérience à laquelle personne ne sait quelles sont les réponses”, a déclaré Romano dans un communiqué lors de l’adoption du projet de loi. « Nous jouons avec entre 200 et 400 millions de dollars de nos impôts en fonction des inscriptions dans ces différentes écoles à charte. C’est fou.”

Un autre projet de loi entré en vigueur à la fin de la semaine dernière a assoupli les exigences de certification des enseignants. Le projet de loi 14 du Sénat permettra aux personnes d’obtenir un emploi d’enseignant sans diplôme en éducation ou dans un domaine connexe. Il exige que la personne soit titulaire d’un baccalauréat, qu’elle réussisse une vérification des antécédents et qu’elle termine un cours de formation d’enseignant reconnu par l’État ou qu’elle réussisse un test de compétence sur les sujets sur lesquels elle enseignera.

La législation qui permettra aux parents d’utiliser l’argent public pour inscrire leurs enfants dans des écoles privées plutôt que dans des écoles publiques entrera en vigueur dans environ deux semaines. House Bill 2013 redirigerait l’argent qui aurait autrement été utilisé pour fournir à l’enfant une éducation publique.