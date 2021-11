Les écoles auront un coordinateur contre le harcèlement l’année prochaine

18/11/2021 à 07:48 CET

Marie Docteur

L’année prochaine, tous les centres éducatifs, qu’ils soient publics, privés ou subventionnés, doivent avoir un coordinateur d’aide et de protection, qui sera la figure de référence dans les centres où les enfants peuvent se rendre en cas de violence, du harcèlement à l’abus ou mauvais traitements.

Ces personnalités seront chargées d’agir dans les cas suspects et de veiller au respect des protocoles contre toute forme de violence à l’encontre des enfants. C’est ce qu’a convenu ce lundi la conférence sectorielle sur l’enfance, qui réunit les communautés autonomes et le ministère des Droits sociaux, et qui s’est mise d’accord sur une feuille de route pour déployer les mesures contenues dans la loi de protection des enfants contre les violences, qui a été approuvée en mai dernier et pionnière en matière de reconnaissance des droits de l’enfant et de l’adolescent, mais nécessitera un large déploiement réglementaire de la part des autonomies et du ministère jusqu’à sa pleine application.

Quelles seront les missions du coordinateur du bien-être et de la protection des étudiants ?

Le coordonnateur du bien-être et de la protection des élèves sera la figure de référence dans les centres éducatifs pour toutes les questions liées à la violence ou à sa prévention. Il sera supervisé par le directeur et Leur travail sera essentiellement de faire respecter les protocoles de prévention de la violence et de bons traitements.ou. Il sera celui qui agira dans les cas suspects. Parmi leurs tâches, telles que spécifiées dans la loi, figurera celle de promouvoir des plans de formation sur la prévention, le dépistage précoce et la protection des mineurs, tant pour le personnel que pour les étudiants eux-mêmes, celui de s’identifier à la communauté éducative comme la principale référence en matière de communication liées à la violence dans le centre ou dans son environnement, et celle des coordonner les dossiers nécessitant une intervention des services sociaux, ainsi que les forces de sécurité.

L’importance de la formation

Avant cette nouvelle nouvelle, la Présidente de l’association NACE (No To School Harassment) Carmen Cabestany a déclaré ce qui suit dans la remise des II Reconnaissances Dis tout contre le harcèlement : « Tout dépendra de cette personne : son intégrité morale, son honnêteté, son humanité, son engagement et sa formation. Et je ne parle pas d’une formation théorique, mais d’une formation qui sensibilise et sensibilise. Et, d’autre part, gardons à l’esprit que, si cet enseignant a un conflit d’intérêts, parce qu’il a besoin du centre pour le réclamer l’année suivante, cela rendra sa tâche difficile. Parce que dans les écoles, le harcèlement n’aime pas. Par conséquent, je pense que la formation devrait être offerte à tous les enseignants, car une seule personne, comme une seule fleur, ne fait pas le printemps »

En ce sens, le programme approuvé ce lundi prévoit également que, au cours du deuxième quadrimestre de 2022, la Conférence sectorielle se mettra d’accord sur les orientations générales et les orientations du programme de contenu de la formation de base qui contribuent à la préparation et au développement de la formation spécialisée. , dans le domaine des droits fondamentaux de l’enfant, s’adresse aux professionnels dont l’activité nécessite des contacts réguliers avec des mineurs. Ce programme doit prendre en compte la perspective de genre.