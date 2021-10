« Les écoles avec plus de personnel féminin voient plus de querelles »: le ministre du Rajasthan Govind Singh Dotsara courtise la controverse

Dotasra, qui est également présidente du Comité du Congrès du Rajasthan Pradesh, a déclaré que le gouvernement du Rajasthan a toujours assuré la sécurité et le confort des femmes et offert des postes préférés.

Le ministre de l’Éducation du Rajasthan, Govind Singh Dostara, a plongé dans la controverse avec une déclaration étrange lors d’un événement organisé à l’occasion de la Journée internationale des filles à Jaipur. Dotasra a déclaré que les écoles avec plus de femmes sont témoins de plus de querelles. Il a ajouté que si le personnel féminin pouvait régler ces problèmes, ils seraient toujours en avance sur les hommes. Le ministre a déclaré qu’à la suite de querelles, le directeur ou les enseignants devaient recourir au «Saridon» – un médicament populaire contre les maux de tête.

Dotasra, qui est également présidente du Comité du Congrès du Rajasthan Pradesh, a déclaré que le gouvernement du Rajasthan a toujours assuré la sécurité et le confort des femmes et offert des postes préférés. Cependant, les employées semblent toujours avoir des problèmes entre elles.

«En tant que chef de votre département, il y a plus de combats entre vous. Dans une école qui a plus de femmes, alors tout est « vaare nyaare » (tout gâté). Alors le directeur prendra Saridon ou l’autre enseignant devra le prendre. Parfois, il y a des combats pour le CCA, parfois pour arriver en retard ou parfois pour arriver en avance, mais je comprends que cela se produise. Si vous résolvez ces petits problèmes, vous vous retrouverez toujours en avance sur les hommes », a déclaré Dotasra.

Ses remarques ne se sont pas bien passées, beaucoup appelant le leader pour sa déclaration «misogyne». Le commentateur politique Shehzad Poonawala a qualifié ces remarques de « choquantes ».

« Déclaration misogyne choquante du ministre de l’Éducation du Rajasthan. Mais le lobby d’Hathras était silencieux. Dit : « Des bagarres vont forcément se produire dans l’école où il y a du personnel féminin. Le ministre de l’Éducation et président du Congrès d’État Govind Dotasara », a déclaré Poonawala.

Ce n’est pas la première fois que Dotsara fait les gros titres pour de mauvaises raisons. Il avait également suscité la controverse en juillet lorsque l’opposition l’avait accusé d’actes répréhensibles après que ses deux proches aient été sélectionnés pour les services administratifs de l’État. Il avait cependant nié toutes les allégations et déclaré que les examens des services administratifs du Rajasthan (RAS) se déroulent de manière transparente et que seuls les candidats capables y réussissent.

Il y a quelques jours, le ministre de la Santé du Karnataka, le Dr K Sudhakar, avait pataugé dans des eaux troubles après avoir déclaré que les femmes indiennes modernes préféraient rester célibataires et ne voulaient pas accoucher même après le mariage. Il avait également dit qu’ils désiraient des enfants par maternité de substitution. Sudhakar avait fait ces remarques lors de la Journée mondiale de la santé mentale à l’Institut national de la santé mentale et des sciences neurologiques (NIMHANS). Il avait par la suite précisé que son intention n’était pas de distinguer les femmes et qu’il se basait sur une enquête.

