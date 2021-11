Les écoles B doivent se concentrer sur l’apprentissage par l’expérience : Rajesh Chakrabarti, directeur, MDI Gurgaon

Dans le NIRF « India Rankings 2021 : Management », les écoles de gestion de certains instituts de technologie ont été mieux classées que les écoles de commerce établies. Par exemple, les écoles de gestion de l’IIT Delhi, de l’IIT Kharagpur et de l’IIT Bombay ont été mieux classées que MDI Gurgaon. Cela, cependant, ne signifie pas que les écoles B ont chuté, dit Rajesh Chakrabarti, directeur, MDI Gurgaon. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’en fin de compte, tous les instituts travaillent les uns avec les autres pour contribuer positivement à l’autonomisation des étudiants et à la communauté des affaires dans son ensemble. Extraits :

Pourquoi certains IIT sont-ils mieux classés que certaines écoles B, même dans l’enseignement de la gestion ? Par exemple, selon le NIRF, l’école de gestion d’IIT Delhi est la meilleure de la RCN de Delhi.

Mon point de vue (et je dois avouer que je n’ai pas complètement analysé ces classements) est qu’il y a un élément de recherche très important dans ces classements. Les IIT ont un grand nombre de chercheurs dans divers départements (pas seulement la gestion), par opposition aux écoles B autonomes, et cela peut avoir fonctionné à leur avantage.

Bien sûr, vous ne pouvez pas ignorer le fait que le département de gestion d’IIT Delhi est très bon et mérite tous les honneurs et tous les crédits.

Quelle est l’importance des classements pour MDI Gurgaon ?

Dans l’enseignement supérieur, aucun classement n’est parfait. Nous avons certains objectifs que nous devons atteindre, et l’obtention d’un certain rang peut être le résultat du processus d’atteinte de ces objectifs. En même temps, je respecte le NIRF et je pense qu’il a une méthodologie très transparente. Nous avons peut-être glissé de la 10e (en 2020) à la 11e (en 2021), mais nous sommes toujours considérés dans la première cohorte des écoles B.

Nous savons également que nous avons quelque chose d’unique à offrir à nos étudiants et à la communauté des affaires en général ; à la fin de la journée, nous tous, les meilleurs instituts, travaillons les uns avec les autres et partageons l’ensemble d’apprentissage pour devenir plus forts.

De quelle manière la formation en gestion a-t-elle changé après la pandémie ?

Le premier est l’essor de l’apprentissage numérique ; les étudiants et les professeurs ont été en quelque sorte jetés dans la salle de classe numérique avec le verrouillage, et tous deux ont appris à nager là-bas.

Le deuxième changement est la définition changeante de la mondialisation. Alors que MDI Gurgaon (et presque toutes les écoles B) organise des programmes d’échange d’étudiants, la restriction des déplacements pendant le verrouillage a eu un impact sur l’échange physique d’étudiants. Nous avons donc essayé de trouver de nouvelles façons d’« être global ». Nous nous sommes demandé ce que signifie « éducation globale » ? Cela signifie-t-il voyager sur des campus étrangers ou avoir un état d’esprit global ? La mondialisation des mentalités peut-elle également être réalisée par d’autres moyens ?

Nous avons découvert que la mondialisation des mentalités est également possible dans un environnement virtuel. Par exemple, amener des étudiants étrangers dans notre salle de classe est devenu plus facile dans le monde numérique, même si les retombées sont que les interactions dans le monde numérique peuvent ne pas être aussi bonnes que dans le monde physique.

Le troisième changement est que nous avons tous réalisé que la formation en gestion devient de plus en plus expérientielle ; vous ne pouvez pas simplement donner une conférence dans une salle de classe et créer des gestionnaires efficaces. Vous devez en faire de meilleurs décideurs, et cela ne peut se produire qu’avec l’apprentissage par l’expérience. Il y a ce dicton « J’entends j’oublie, je vois que je me souviens, je comprends », et cette partie « comprendre » est cruciale pour les gestionnaires, et elle ne peut être apprise que via l’apprentissage par l’expérience, qui comprend le jeu de rôle, la simulation, le jeu, les jeux basés sur la technologie, et ainsi de suite.

Comment les campus indiens des écoles B peuvent-ils devenir plus mondiaux en termes de participation des étudiants et des professeurs ?

Après être venu à Gurgaon, j’ai réalisé que Gurgaon est une ville étonnamment mondiale, en termes de nationalités travaillant et vivant ici. Bien qu’il y ait beaucoup de Coréens, de Japonais, de Chinois et d’Européens et d’Amérique du Nord à Gurgaon, vous seriez surpris de savoir qu’il existe également une grande communauté d’expatriés latino-américains qui travaillent ici.

Beaucoup d’entre eux pourraient être des investisseurs providentiels et des VC cherchant à financer des start-up indiennes !

Mondialiser nos étudiants, c’est les mettre en relation avec ces expatriés (à quelques kilomètres du campus). La pandémie nous a, en effet, contraint les éducateurs à penser différemment.

Mais pourquoi les écoles B indiennes, en général, regardent-elles vers l’ouest, au lieu d’interagir plus activement avec les écoles B en Chine, au Japon, en Corée du Sud ou en Asie du Sud-Est ?

D’une part, nous sommes plus à l’aise avec les pays anglophones. En outre, l’accent a traditionnellement été mis sur l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale; il est plus facile d’envoyer vos élèves dans une école partenaire en Amérique du Nord et en Europe occidentale que dans d’autres pays.

Dans le même temps, s’il y a beaucoup à apprendre de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale, il pourrait y avoir beaucoup plus à apprendre du Vietnam, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et même de Dubaï.

Les écoles B indiennes devraient-elles « regarder et agir vers l’Est » ?

Nous devons mieux comprendre la Chine. Toute entreprise indienne aura un acteur chinois, que ce soit dans la chaîne d’approvisionnement ou en tant que principal rival, donc à moins que vous ne compreniez le modèle commercial et les pratiques de la Chine, vous ne réussirez peut-être pas pleinement dans votre entreprise. Nous devons à la fois coopérer et rivaliser avec la Chine.

Globalement, que devraient faire toutes les écoles B pour former de futurs managers compétents ?

Les écoles B doivent permettre aux élèves de prendre des décisions dans un environnement étranger, où ils ne connaissent pas les règles du jeu. C’est là que les compétences telles que le design thinking, le pouvoir imaginatif élevé et la communication deviennent importantes.

