Les écoles britanniques utilisent la reconnaissance faciale pour prendre l’argent du déjeuner des élèves

Un groupe de neuf écoles au Royaume-Uni a commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier les paiements des enfants pour les repas scolaires. Les écoles du North Ayrshire en Écosse affirment que l’utilisation de la technologie est plus rapide et plus hygiénique que d’accepter des paiements à l’aide de cartes ou de lecteurs d’empreintes digitales, mais les défenseurs de la vie privée avertissent que cette décision normalise la surveillance biométrique.

« Avec la reconnaissance faciale, les élèves sélectionnent simplement leur repas, regardent la caméra et partent, ce qui permet un service de déjeuner plus rapide tout en supprimant tout contact au point de vente », lit-on dans un dépliant distribué aux parents par les écoles. Une feuille de FAQ indique que les données biométriques des enfants sont stockées sous une forme cryptée et supprimées lorsqu’un enfant quitte l’école. Les parents doivent autoriser les enfants à utiliser la technologie et peuvent également utiliser le code PIN pour vérifier les paiements.

Les parents doivent choisir d’utiliser la technologie

David Swanston, directeur général de CRB Cunninghams, la société responsable de l’installation de la technologie, a déclaré au Financial Times que la reconnaissance faciale réduisait le temps de paiement par élève à cinq secondes en moyenne. Swanston a déclaré que les pilotes du système avaient commencé en 2020 et que 65 écoles supplémentaires avaient été inscrites pour introduire la technologie.

Tel que rapporté par le FT, le conseil du North Ayrshire affirme que 97 pour cent des enfants ou des parents ont consenti à être inscrits. Mais certains parents ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que les enfants comprenaient pleinement ce pour quoi ils s’inscrivaient et qu’ils étaient influencés par la pression des pairs.

Un dépliant expliquant la technologie a été distribué aux parents avant l’inscription. Image: Conseil du North Ayrshire

Les systèmes de reconnaissance faciale de divers types sont de plus en plus courants dans le monde. Aux États-Unis, les écoles installent de tels systèmes depuis des années, mais généralement par mesure de sécurité. La semaine dernière, Moscou a introduit des paiements par reconnaissance faciale dans son système de métro, des militants avertissant que la technologie pourrait être utilisée pour suivre et identifier les manifestants. Divers États et villes des États-Unis ont interdit la reconnaissance faciale, arguant que la technologie est souvent biaisée selon les critères raciaux ou de genre. Dans l’Union européenne également, les politiciens et les groupes de défense demandent l’interdiction de cette technologie, arguant que les inconvénients de son introduction l’emportent sur les avantages potentiels.

Silkie Carlo du groupe de campagne britannique Big Brother Watch a déclaré au FT que le programme scolaire Ayrshire était inutile. « Il s’agit de normaliser les contrôles d’identité biométriques pour quelque chose de banal », a déclaré Carlo. « Vous n’avez pas besoin de recourir au style aéroportuaire [technology] pour les enfants qui prennent leur déjeuner.