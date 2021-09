Les écoles d’Angleterre reviennent: Alastair Campbell fulmine contre Gavin Williamson après le fiasco de la BBC | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire à l’Éducation, M. Williamson, a fermement défendu la décision d’autoriser les élèves à retourner en classe – malgré le fait que la variante Delta de Covid continue de maintenir les infections quotidiennes par dizaines de milliers. Les élèves écossais sont rentrés il y a deux semaines, mais la réouverture des écoles aurait contribué de manière significative à une augmentation des cas de coronavirus au nord de la frontière. Les écoles et les collèges sont encouragés à maintenir une hygiène et une ventilation accrues, les élèves du secondaire et du collégial en Angleterre étant invités à continuer à passer des tests de flux latéral à l’école, à trois à cinq jours d’intervalle.

Mais lors d’une interview orageuse sur BBC Breakfast ce matin, M. Williamson a subi des pressions sur ce qui se passerait si les enseignants se retrouvaient avec leurs élèves dans une salle de classe sans fenêtres opérationnelles et donc sans ventilation.

Le secrétaire à l’Éducation, énervé, a contourné la question avant de fournir une réponse vague, ce qui a rendu furieux l’ancien spécialiste de la presse travailliste, M. Campbell.

Il a fait rage sur Twitter: “Comment est-il toujours en charge de nos écoles?”

Lors d’une interview tendue sur BBC Breakfast, le présentateur Charlie Stayt a grillé M. Williamson sur le problème du manque de ventilation dans certaines salles de classe alors que les élèves retournent à l’école.

Il a demandé: “Pour la première fois, je vais essayer de vous concentrer sur la question, qui est une pièce, je veux que vous parliez de cette pièce pour le professeur.

“Une pièce sans fenêtre et sans ventilation.

« Les problèmes plus larges sont une chose, mais je veux que vous parliez de cette pièce et de ce qui se passe ensuite ? »

M. Williamson a répondu: “Nous prenons toute une série de mesures et bien sûr, le programme de vaccination est la principale raison pour laquelle nous pouvons revenir à la normalité.”

LIRE LA SUITE : Absurde ! L’UE va déclencher un nouveau “cauchemar” alors que le bloc ignore l’offre britannique

“J’essaie de comprendre ce qui se passe dans ces circonstances.

« Êtes-vous, en tant que secrétaire à l’Éducation, de dire : « Pour le moment, n’utilisez pas cette pièce », car vous ne pouvez pas rendre cette pièce conforme aux principes dont vous parlez.

“Cette pièce, ne l’utilise pas. C’est ce que tu conseillerais ?”

Mais M. Williamson a répondu: “Ce n’est pas ce que je dis et c’est pourquoi nous avons un programme de moniteurs de CO2 car même si cette pièce n’a pas de fenêtres pouvant s’ouvrir, cela ne veut pas dire qu’il y a un problème en termes de ventilation dans cette pièce.

“C’est ce que nous avons un programme de moniteurs de CO2 qui sont disponibles.”

Cela a conduit le présentateur de BBC Breakfast à demander : « Les écoles ont-elles ces moniteurs aujourd’hui ? »

M. Williamson a répondu: “Ils sont déployés au cours de ce mandat.”

Dans une interview séparée avec LBC, le secrétaire à l’Éducation a déclaré qu’il déplacerait « remuez ciel et terre » pour éviter de fermer à nouveau les écoles.

Mais il a admis dans une autre interview avec Sky News qu’il ne pouvait pas exclure une augmentation des infections à Covid causée par le retour des enfants en classe.

Le secrétaire à l’Éducation a admis: “C’est pourquoi nous faisons le programme de test et nous encourageons les enfants à y participer, les parents, et bien sûr les enseignants et le personnel de soutien. C’est un moyen d’éradiquer Covid-19 .

“Nous essayons de trouver cet équilibre constant et raisonnable pour offrir aux enfants une expérience aussi normale que possible en classe, mais également en reconnaissant que nous sommes toujours confrontés à une pandémie mondiale.”