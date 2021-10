Les écoles de Delhi rouvrent à partir de demain: horaires décalés, pas de déjeuners partagés et personnel entièrement vaxxé – Les salles de classe se préparent à accueillir les élèves

Les écoles ont rouvert pour les classes 9 à 12 à partir du 1er septembre après avoir été fermées pendant une période prolongée en raison de la pandémie de Covid-19. (Déposer)

Les écoles de Delhi rouvriront après une interruption de 19 mois pour toutes les classes à partir du 1er novembre avec une capacité de 50%. Avec la baisse des cas de Covid-19 à Delhi, le gouvernement de la ville-État a finalement donné le feu vert aux écoles et aux collèges pour reprendre les cours hors ligne.

Les écoles ont rouvert pour les classes 9 à 12 à partir du 1er septembre après avoir été fermées pendant une période prolongée en raison de la pandémie de Covid-19.

Un panel constitué par la Delhi Disaster Management Authority a recommandé la réouverture des écoles pour les classes 6 à 8 avec une capacité de 50% après avoir noté qu’il n’y avait eu aucun cas d’augmentation de la transmission locale après la réouverture des classes 9 à 12.

Lignes directrices pour les écoles

Conformément aux directives de l’autorité, les directeurs et les enseignants s’assureront que les élèves fréquentent les écoles avec le consentement des parents. Les parents ne peuvent pas être contraints d’envoyer leurs pupilles à l’école, qui continuera à fonctionner en mode hybride. Les écoles prépareront des horaires en fonction de la capacité des salles de classe avec un décalage d’au moins une heure entre la sortie des élèves de l’équipe du matin et l’entrée des élèves de l’équipe du soir.

Les élèves ne seront pas autorisés à partager le déjeuner ou les livres dans les écoles. Les étudiants, les membres du personnel enseignant et non enseignant résidant dans les zones de confinement ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux. L’autorité a également ordonné aux écoles de maintenir une «salle de quarantaine» au cas où un étudiant ou un membre du personnel présenterait des symptômes de Covid-19.

Les enseignants du gouvernement qui n’ont pas été vaccinés avant le 15 octobre seront considérés comme en congé et ne seront pas autorisés à entrer dans les écoles avant d’avoir reçu leur première dose.

Le vice-ministre en chef Manish Sisodia avait annoncé que les écoles assureraient une couverture vaccinale complète des membres du personnel.

La réaction des parents

Cependant, la décision de rouvrir les écoles a suscité des réactions mitigées de la part des parents. Alors que certains parents estiment qu’il était impératif de rouvrir les écoles pour éviter toute nouvelle perte d’apprentissage, d’autres ont soulevé la question du risque de Covid-19 suite à la saison des festivals et de la pollution du début de l’hiver.

La fermeture récente d’une école au Karnataka après que plusieurs élèves ont été testés positifs pour le coronavirus a également alarmé certains parents. Les responsables du département de l’éducation de la ville de Madikeri, dans le district de Kodagu, ont ordonné la fermeture d’un Jawahar Navodaya Vidyalaya après que 33 élèves ont été testés positifs.

Un récent rapport de la Banque mondiale a suggéré que les jeunes enfants étaient moins sensibles au Covid-19 et étant donné la sécurité des écoles rouvertes dans plusieurs pays avant qu’un vaccin ne soit développé, les systèmes éducatifs n’avaient pas besoin d’attendre une vaccination généralisée avant de reprendre la scolarité hors ligne, a rapporté PTI.

Selon l’équipe Éducation de la Banque mondiale, l’expérience des pays qui ont rouvert des écoles suggère que des stratégies d’atténuation adéquates ont réduit le risque d’épidémie dans les écoles.

Les statistiques de la Banque mondiale suggèrent que 80% des écoles sont en session régulière à travers le monde. Parmi ceux-ci, 54% ont repris l’apprentissage en personne, 34% ont un modèle hybride, tandis que 10% poursuivent l’apprentissage à distance.

Clameur pour que DU rouvre les collèges

Avec la réouverture des écoles pour les classes inférieures à Delhi, les étudiants de l’Université de Delhi ont tendance à #ReopenDU sur les réseaux sociaux. Le développement intervient après que le vice-chancelier de l’Université de Delhi, Yogesh Singh, a déclaré que l’université déciderait de rouvrir les collèges après Diwali. Les étudiants ont dit qu’ils voulaient retourner sur les campus et ont exigé des cours en personne.

Le greffier Vikas Gupta a déclaré à PTI qu’ils attendaient que le gouvernement de l’État publie une circulaire avant de prendre une décision. Le gouvernement de Delhi n’a pas encore publié de directives pour la reprise des collèges.

Les étudiants ont souligné que les cours en ligne n’avaient pas le même impact que les cours hors ligne et ont demandé pourquoi les collèges ne pouvaient pas rouvrir si les écoles le pouvaient.

