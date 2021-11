Les écoles de Delhi rouvrent pour toutes les classes après 19 mois avec les mesures Covid-19

Les écoles de Delhi rouvrent le 1er novembre (Image PTI)

Les écoles de Delhi ont ouvert leurs portes aujourd’hui après être restées fermées pendant 19 mois. Les classes du primaire et du collège – jusqu’à la classe VIII – qui n’ont pas été ouvertes aux cours physiques, même un seul jour depuis le 12 mars 2020, ont ouvert aujourd’hui.

Les écoles de la capitale nationale ont ouvert sous peu pour les candidats aux examens du conseil des classes IX à XII, à partir de janvier de cette année, avant de fermer complètement le 9 avril en raison de la deuxième vague de la pandémie. Les écoles ont de nouveau ouvert pour les classes IX à XII le 1er septembre, car il y avait eu une baisse des cas à Delhi, mais aucune approbation n’avait été donnée pour l’ouverture d’écoles pour les plus jeunes.

Selon un rapport d’Indian Express, le premier jour de réouverture des écoles a exhorté à une réponse modérée. L’accent était mis sur la familiarisation des étudiants avec le protocole Covid. Les étudiants étaient surveillés de près s’ils portaient des masques, il y avait un balayage thermique et des bénévoles guidaient l’entrée en quinconce.

Les écoles de Delhi rouvrent pour toutes les classes avec une capacité de 50% à partir d’aujourd’hui ; visuels de Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Raj Niwas Marg pic.twitter.com/IRYrfOZVBi – ANI (@ANI) 1er novembre 2021

L’assiduité physique reste cependant volontaire et les parents ne seront pas obligés d’envoyer leurs enfants à l’école. Pendant ce temps, les écoles rouvriront pour toutes les classes, même si l’enseignement continuera à se dérouler virtuellement également, en mode mixte.

Mais il ne peut pas y avoir plus de 50 pour cent de présence dans une classe à un moment donné. L’annonce de la réouverture des écoles est intervenue au milieu d’un faible nombre de cas de Covid-19 dans le territoire de l’Union.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a visité le Rajkiya Sarvodaya Vidyalaya à Vinod Nagar, dans l’est de Delhi, pour inspection et a interagi avec les élèves qui sont retournés à l’école aujourd’hui.

Certaines des écoles privées comme l’école publique DAV, l’école indienne, l’enclave de Pushpanjali, Bal Bharti ont reporté la réouverture jusqu’à Diwali.

Pendant ce temps, Delhi n’a enregistré que quatre décès liés à Covid-19 en octobre, le bilan mensuel le plus bas depuis le premier décès dû à la pandémie en mars de l’année dernière. Cependant, cinq nouveaux décès liés à la dengue ont été signalés.

