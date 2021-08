Les écoles de Delhi rouvriront progressivement à partir du 1er septembre, vérifiez les détails

in

La décision a été prise après consultation de centaines de parents. (Image représentative)

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a décidé de rouvrir les écoles de la capitale nationale de manière progressive à partir du 1er septembre. La décision a été prise après consultation de centaines de parents. La décision intervient après qu’un comité d’experts a recommandé une réouverture progressive des écoles. La recommandation a été soumise à la DDMA plus tôt cette semaine.

Il est à noter que les élèves des classes 10 à 12 se rendent déjà dans les écoles pour les cours pratiques et autres formalités d’admission.

Les écoles de Delhi rouvriront progressivement. Les cours du 9 au 12 débuteront à partir du 1er septembre. Les cours du 6 au 8 débuteront à partir du 8 septembre. pic.twitter.com/BqlL0PQ0Mf – ANI (@ANI) 27 août 2021

Le vice-ministre en chef Manish Sisodia, qui détient également le portefeuille de l’éducation, devrait faire une annonce officielle à cet égard plus tard dans la soirée.

Les écoles de Delhi sont fermées depuis mars de cette année. Les classes pour les élèves de terminale ont été rouvertes au cours du mois de février. Cependant, avec l’augmentation du nombre d’affaires, elles aussi ont été fermées.

La décision de rouvrir les écoles intervient alors que la plupart des enseignants de la capitale nationale ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19. Selon les archives du gouvernement de Delhi, environ 90 % des enseignants du gouvernement et des écoles privées ont reçu au moins la première dose.

