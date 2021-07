Les écoles de soutien de Bloomingdale dans la dernière campagne Shop for Good – WWD

Bloomingdale’s fait sa part pour soutenir les enseignants du pays.

Le mois prochain, dans le cadre de sa campagne Shop for Good, le grand magasin s’associe à DonorsChoose, une organisation à but non lucratif basée à New York qui fournit aux enseignants une plate-forme pour demander des ressources pour leurs salles de classe, y compris des fournitures scolaires de base, des technologies pédagogiques et des livres présentant personnages divers et inclusifs.

La campagne sera promue en ligne ainsi que par des installations visuelles en magasin dans tous les magasins et des pop-ups de rentrée scolaire à New York, Atlanta, Aventura, Floride, Chicago, Garden City, NY, Hackensack, NJ, Los Angeles et Sherman Oaks, Californie. Les pop-ups offriront des détails sur la campagne et vendront des produits pour enfants de marques telles que Aqua, Joe’s Jeans, Vineyard Vines et Lacoste. Une station de personnalisation sera proposée certains samedis d’août, où des patchs, des clous et d’autres détails personnalisés peuvent être ajoutés aux achats.

« Bloomingdale’s est fier de s’associer à DonorsChoose et de consacrer sa campagne Shop for Good au soutien des enseignants des écoles publiques à travers le pays », a déclaré Frank Berman, vice-président exécutif et directeur du marketing de Bloomingdale. « Cette année plus que jamais, les enseignants ont besoin des bonnes ressources et fournitures pour offrir à leurs élèves une éducation significative. Cette campagne vise à mobiliser nos communautés autour de cette cause importante et à amplifier le travail incroyable que DonorsChoose fait autour de l’éducation.

Pour le mois d’août, les acheteurs de Bloomingdale peuvent arrondir leur achat en magasin ou faire une contribution de 10 $ en ligne pour soutenir l’association et choisir que le don soit affecté aux fournitures scolaires de base, aux ressources en santé mentale ou aux livres. À ce stade, DonorsChoose expédiera les articles directement aux enseignants à travers le pays.

Selon DonorsChoose, 94% des enseignants qui demandent du matériel sur la plate-forme ont déclaré que le matériel qu’ils recevaient augmentait leur efficacité en classe.

« Les élèves retournent à l’école pendant ce qui pourrait être la rentrée scolaire la plus importante depuis une génération », a déclaré Charles Best, fondateur de DonorsChoose. « Shop for Good permettra aux enseignants de commencer l’année en force et aidera les élèves à accéder à du matériel qui enrichira leur éducation. »

D’autres campagnes Shop for Good ont inclus le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines; la Black Artists + Designers Guild et le programme RISE de l’American Ballet Theatre en janvier, et un groupe d’organisations de soins de santé luttant contre COVID-19 en août dernier.