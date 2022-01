Les écoles devraient être ouvertes et le choix des écoles devrait être universel – RedState

(Les opinions exprimées dans les éditoriaux invités sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les vues de RedState.com.)

Alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie, il est absolument absurde que des dizaines d’écoles ferment à nouveau pour l’apprentissage en personne en raison de la variante Omicron largement surfaite.

Tout d’abord, les données montrent que la variante Omicron est plus transmissible mais beaucoup moins mortelle que la souche originale de COVID-19 et la variante Delta. En Afrique du Sud, où la variante Omicron est originaire, aucun décès n’a été signalé à ce jour en raison d’une infection par Omicron.

Selon Gyaneshwar Chaubey, professeur de génétique à l’Université hindoue de Banaras, « on peut conclure que le taux de mortalité d’Omicron est bien inférieur à celui des autres variantes du virus. Des études récentes ont suggéré qu’il infecte rapidement mais se multiplie 12 fois moins que la variante Delta, c’est peut-être pour cette raison, il ne cause aucune gravité.

Deuxièmement, en général, COVID-19 pose peu de risques pour la santé des enfants.

À ce jour, 558 Américains âgés de cinq à 18 ans sont décédés du COVID-19. Bien que chacun de ces décès soit tragique, il convient de mettre en perspective le fait que beaucoup plus d’enfants sont morts d’accidents de voiture et de plusieurs autres causes au cours de la même période.

Troisièmement, nous savons que l’apprentissage à distance est bien inférieur à l’apprentissage en personne.

Selon une étude récente de McKinsey & Company :

«Notre analyse montre que l’impact de la pandémie sur l’apprentissage des élèves de la maternelle à la 12e année était important, laissant les élèves en moyenne cinq mois en retard en mathématiques et quatre mois en lecture à la fin de l’année scolaire. La pandémie a creusé les écarts d’opportunités et de réussite préexistants, frappant plus durement les étudiants historiquement défavorisés. En mathématiques, les élèves des écoles à majorité noire ont terminé l’année avec six mois d’apprentissage inachevé, les élèves des écoles à faible revenu avec sept. Les lycéens sont devenus plus susceptibles d’abandonner l’école, et les seniors du secondaire, en particulier ceux issus de familles à faible revenu, sont moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires. Et la crise a eu un impact non seulement sur les universitaires, mais aussi sur la santé et le bien-être des élèves en général, avec plus de 35 % des parents très ou extrêmement préoccupés par la santé mentale de leurs enfants.

Cependant, cela n’a pas empêché les responsables des syndicats d’enseignants de toute l’Amérique de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler à un retour à l’apprentissage à distance.

Juste cette semaine, dans ma ville natale, la Chicago Teachers Union (CTU) a voté pour annuler l’apprentissage en personne dans un avenir prévisible, mettant plus de 300 000 étudiants en danger de prendre encore plus de retard sur le huit-ball académique.

Par CTU, «Ce soir, en tant qu’éducateurs, parents, voisins et membres de la communauté, nous avons dû prendre la décision difficile de soutenir une résolution pour revenir à l’apprentissage à distance dans les écoles publiques de notre ville. Cette décision a été prise avec le cœur lourd et un accent particulier sur la sécurité des élèves et de la communauté. »

En réponse, le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a adressé un message pointu à la CTU, déclarant : « Si vous vous souciez de nos étudiants, si vous vous souciez de nos familles, comme nous le faisons, nous ne céderons pas. Trop c’est trop. Nous tenons bon et nous allons nous battre pour ramener nos enfants à l’apprentissage en personne. Point final. Arrêt complet. »

Lightfoot a ajouté: « Nous le devons à nos enfants qui ont subi des pertes d’apprentissage. »

Bien que je sois rarement d’accord avec les positions politiques de Lightfoot, je suis tout à fait d’accord avec elle lorsqu’il s’agit de souligner l’importance de l’apprentissage en personne et sa position intransigeante avec la CTU.

J’espère que davantage de maires, de gouverneurs et d’élus suivront l’exemple de Lightfoot en tenant les syndicats d’enseignants au feu.

Pendant des années, les syndicats d’enseignants ont fait passer les intérêts de leurs membres avant tout, y compris les étudiants à leur place. Le comportement répréhensible de la plupart des syndicats d’enseignants pendant la pandémie, dans lequel ils ont utilisé toutes les excuses du livre pour ne pas se présenter au travail, a clairement montré que le choix de l’école est l’antidote ultime au pouvoir monopolistique exercé par les syndicats d’enseignants.

Chris Talgo ([email protected]) est rédacteur en chef au Heartland Institute.