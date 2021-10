Les écoles du Kerala rouvriront à partir du 1er novembre de manière échelonnée, avec bio-bulle

Avec 95 % de la population âgée de plus de 18 ans vaccinée avec au moins la première dose et une réduction du nombre de nouveaux cas et de personnes sous traitement COVID-19, l’État a pu assouplir les restrictions sociales, a déclaré le chef a déclaré le ministre Pinarayi Vijayan.

Après une interruption de plus d’un an et demi en raison d’une épidémie de coronavirus, les écoles du Kerala devraient rouvrir de manière échelonnée à partir du 1er novembre en commençant par les classes 1 à 7, 10 et 12 et avec des protocoles COVID, comme bio -bulles en place, a déclaré dimanche le gouvernement de l’État.

Avec 95 % de la population âgée de plus de 18 ans vaccinée avec au moins la première dose et une réduction du nombre de nouveaux cas et de personnes sous traitement COVID-19, l’État a pu assouplir les restrictions sociales, a déclaré le chef a déclaré le ministre Pinarayi Vijayan.

Dans ce contexte, le gouvernement de l’État a décidé d’ouvrir des écoles avec la plus grande vigilance et de manière échelonnée, a déclaré le CM dans un article sur Facebook.

Pour que les écoles fonctionnent de manière sûre, les directives préparées par les départements de la santé et de l’éducation doivent être strictement suivies par les écoles, a-t-il déclaré.

Il a en outre déclaré que les écoles devaient mettre en œuvre des mesures pour contrôler la congestion, maintenir une distance sociale et assurer la propreté dans les salles de classe et leurs environs.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de l’État avait donné des détails sur les préparatifs qu’il avait faits pour protéger les enfants contre l’infection, une fois les écoles rouvertes.

Les préparatifs comprenaient le nettoyage et la désinfection des endroits où les enfants se pressent et la mise en œuvre stricte du système de bio-bulles.

Les autorités scolaires ont été chargées de préparer le repas de midi pour les enfants et de les distribuer en respectant le protocole COVID en plus de leur assurer le service d’un médecin, a déclaré le département de l’Éducation.

En plus du savon et du désinfectant, un scanner thermique pour examiner la température corporelle des enfants, des enseignants et du personnel non enseignant serait également installé dans chaque école.

Compte tenu de la propagation du COVID, le gouvernement de l’État a dispensé une éducation en ligne aux enfants du gouvernement et a aidé les écoles au cours des deux dernières années scolaires, y compris celle en cours.

Le CM a déclaré dimanche que même si les études progressaient bien via la méthode en ligne, les enfants manquaient d’étudier et de jouer avec leurs amis et, par conséquent, la situation changerait à partir du 1er novembre.

