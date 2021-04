Les écoles financées par le gouvernement doivent jouer un rôle de premier plan en fournissant une main-d’œuvre qualifiée au cours des 10 prochaines années

La technologie doit être une épine dorsale et doit être exploitée au-delà d’une simple classe intelligente dans la salle de classe. (Image représentative)

Par Vinesh Menon

L’Inde reste à l’aube d’un changement démographique rapide. L’UNICEF évalue la naissance quotidienne d’environ 67 385 bébés en Inde. Au cours des 20 prochaines années, cette croissance démographique aurait un impact profond sur le paysage de l’emploi. Une grande partie de cette pertinence sera liée aux compétences qu’une personne peut avoir acquises au cours de ses années de croissance dans divers domaines, y compris la vie et les compétences générales.

LA RÉALITÉ TERRESTRE: LE FACTEUR D’EMPLOYABILITÉ

À l’heure actuelle, le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) fixe le taux de chômage en Inde à environ 6,5%. Cela se traduit par près de 28 à 30 millions d’Indiens qui cherchent un emploi rémunéré. Ce nombre, s’il est égal au taux de natalité actuel, doublera au cours de la prochaine décennie.

Bien qu’il existe de nombreuses raisons à l’état actuel du chômage, allant du ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19 à un ralentissement de l’industrialisation des industries artisanales, entre autres, une notion courante est que la jeunesse indienne manque d’emploi en raison de défis de montage. Environ 48% des employeurs estiment que les compétences et les talents nécessaires font défaut, en particulier dans les secteurs des technologies de l’information et des technologies de l’information.

Il est souvent perçu par les initiés de l’industrie que lorsque des discussions sur les compétences et l’enseignement professionnel s’ensuivent, les compétences dans les écoles sont traitées de manière secondaire par rapport aux autres programmes plus populaires de formation des adultes, alors que ce devrait être l’inverse.

LA NÉCESSITÉ DE DÉMARRER TÔT

Sur les 1,5 million d’écoles en Inde, près de 1,2 million sont des écoles publiques où plus de 120 millions d’enfants sont inscrits. Si l’Inde a besoin d’avoir des jeunes adultes en meilleure santé, plus productifs et plus employables au cours de la prochaine décennie, il reste beaucoup à faire dans les écoles en ce qui concerne les compétences et l’enseignement professionnel et la plupart des changements perturbateurs doivent être effectués en le gouvernement et les écoles financées par le gouvernement. Une étape a été lancée avec la politique nationale d’éducation (NEP) 2020, qui a recommandé divers changements dans le système éducatif, y compris les compétences dans les écoles devraient commencer à partir de la 6e année à partir de la 9e année antérieure.

On pourrait faire valoir que ce programme existe et qu’il existe un programme en cours approuvé par le National Skills Qualifications Framework (NSQF) pour la qualification de divers traits dans les écoles. Cependant, la méthodologie et l’approche actuelles de mise en œuvre des programmes de compétences dans les écoles publiques doivent subir un changement radical dans deux domaines distincts: les programmes et le processus.

UN FORMAT CONTEMPORAIN DANS LES PROGRAMMES

Les cours et les caractéristiques devraient se diversifier et couvrir des sujets contemporains tels que la robotique, l’intelligence artificielle (IA), la technologie des drones, les jeux mobiles, la photographie numérique, entre autres.

Les méthodes archaïques de formation uniquement pendant une période limitée via l’interface physique dans une école devraient désormais s’étendre à l’apprentissage basé sur une plate-forme / application via des cours de réalité virtuelle (RV) où les étudiants et les enseignants peuvent se connecter à un système de gestion de l’apprentissage à distance. appareils détenus.

Les programmes doivent commencer à partir de la 6e année, comme mentionné dans le NEP 2020 et doivent personnaliser des matières allant des compétences générales aux compétences techniques en fonction des classes. Par exemple, il devrait y avoir des programmes de compétences pour les élèves des années de formation, des années intermédiaires, du secondaire et du deuxième cycle du secondaire.

VERS UN CHANGEMENT DE PROCESSUS

Le modèle actuel devrait subir un changement et les partenariats public-privé (PPP) qui reposent sur un modèle de coût majoré ne motiveront pas les agences d’exécution à offrir efficacité et qualité.

Des dispositions devraient être créées pour l’apprentissage en ligne. Un modèle d’IA doit être activé pour conduire la bonne introduction de trait au bon type d’étudiant. Une initiation précoce basée sur le niveau d’intérêt de l’enfant contribuera à un meilleur engagement de l’enfant et à une meilleure adaptation à ces traits.

La technologie doit être une épine dorsale et doit être exploitée au-delà d’une simple classe intelligente dans la salle de classe.

De plus, une collaboration plus claire doit exister entre le ministère de l’Éducation, le ministère de la Compétence, le Conseil national de la recherche et de la formation pédagogiques (NCERT) et Niti-Aayog pour éviter que le mécanisme de mise en œuvre ne tombe entre les mailles du filet.

La formation professionnelle et la formation professionnelle ne peuvent plus être considérées comme un produit ou un service complémentaire supplémentaire à offrir aux écoliers. Les programmes devraient être intégrés dans les matières ordinaires, les crédits dus par le biais des notes devraient être accordés à la place des matières ordinaires comme les mathématiques ou les sciences et les examens d’évaluation formative et sommative de l’école devraient inclure des matières liées aux compétences.

Dans l’ensemble, tous les enfants scolarisés, en particulier ceux qui sont inscrits dans les écoles publiques, doivent recevoir une initiation appropriée aux compétences, car cela reste le besoin le plus pertinent et le plus urgent de l’heure.

(L’auteur de cet article est le CEO-Education, Skilling & Consulting Services, Ampersand Group. Les opinions exprimées sont personnelles.)

