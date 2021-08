Les écoles par «centaines» pourraient être confrontées à des restrictions Covid plus strictes, prévient le syndicat | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Alors que les vacances d’été tirent à leur fin et que de nombreux élèves retournent à l’école cette semaine, le plus grand syndicat de l’éducation du pays a averti les familles que des restrictions Covid pourraient être mises en place d’ici la fin septembre. Ces mesures plus strictes devraient perturber considérablement l’apprentissage.

Ces avertissements interviennent dans un contexte d’augmentation des cas de Covid dans le pays.

La plupart des classes accueillent les élèves de retour au cours des quinze prochains jours, mais les premiers jours sont échelonnés à partir de mercredi.

Lundi, Mary Bousted, co-secrétaire générale du Syndicat national de l’éducation, a déclaré au Telegraph : « Nous avons maintenant une prévalence beaucoup plus élevée dans la communauté qu’elle ne l’était.

«Nous allons donc avec des taux de prévalence beaucoup plus élevés dans les écoles où nous comptons sur une atténuation, qui est le test de flux latéral.

“Ma prédiction est que très bientôt, nous allons voir des écoles dans tout le pays par centaines devoir opérer des cadres d’urgence”, a déclaré Bousted au Telegraph.

“Mais ce que vous faites là-bas, c’est de fermer la porte de l’écurie après que le cheval Covid se soit verrouillé.”

Le ministère de l’Éducation s’est engagé à fournir 300 000 moniteurs de dioxyde de carbone aux écoles en Angleterre à partir de septembre afin de donner un aperçu des endroits où le flux d’air est limité et où le virus peut se propager plus rapidement.

Les écoles d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord n’exigent plus de mesures de distanciation sociale ni de groupes « à bulles », qui obligeaient les élèves à rester dans un certain groupe.

Les masques faciaux ne seront pas obligatoires dans les écoles d’Angleterre et du Pays de Galles, mais ils sont toujours recommandés dans les espaces surpeuplés, y compris les bus scolaires.