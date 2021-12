Les écoles « pourraient être obligées de renvoyer des années entières chez elles » à cause d’Omicron

On dit que les chefs d’établissement « espèrent le meilleur mais planifient le pire » si les écoles sont frappées par une pénurie de personnel (Photo: PA / Metro.co.uk)

Les écoles élaborent des plans de crise sur la façon de faire face si Omicron cause des problèmes de personnel au début de 2022, a-t-on rapporté.

Il y a des craintes que de nombreux enseignants puissent être testés positifs pour Covid-19 et doivent s’auto-isoler après la période de Noël, et ne pas être assez bien pour enseigner.

On dit que les chefs d’établissement « espèrent le meilleur mais planifient le pire » si les écoles sont durement touchées par la pénurie de personnel dans les semaines à venir.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré au Telegraph : » Si vous disposez d’un bassin fixe de personnes capables d’enseigner aux jeunes, le seul dernier recours des écoles et des collèges est de commencer à réfléchir à la certaines tranches d’âge qui devraient être prioritaires à court terme.’

Il a été suggéré que les étudiants sur le point de passer leurs GCSE et A Levels, dans les années 11 et 13, seraient prioritaires et que d’autres groupes d’années pourraient être enseignés à distance.

Cela survient après que Boris Johnson aurait été «absolument déterminé» à maintenir les écoles ouvertes au cours de la nouvelle année malgré le nombre croissant d’infections à coronavirus.

Le Premier ministre ne prévoit aucune restriction sur le secteur de l’éducation alors qu’il examine les règles, le cas échéant, à mettre en œuvre dans le reste de l’Angleterre aujourd’hui.

Une source proche du secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi a déclaré au Sunday Times: « Il existe un engagement commun au sein du gouvernement pour s’assurer qu’ils restent ouverts. »

On craint que de nombreux enseignants ne soient testés positifs pour Covid-19 et doivent s’auto-isoler après la période de Noël (Photo: . via .)



Le Royaume-Uni a maintenant signalé un nombre record d’infections pendant trois jours consécutifs (Photo: Metro.co.uk)

Janvier est une période cruciale pour les étudiants car ils doivent passer leurs examens blancs – ce qui aidera les enseignants à décider des notes finales si les examens sont annulés pour la troisième année consécutive.

Malgré les promesses de garder les écoles ouvertes, M. Zahawi a averti que les pénuries de personnel pourraient causer des perturbations jusqu’à Pâques – et a appelé les enseignants à la retraite à aider s’ils en sont capables.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation a déclaré: « La variante Omicron devrait continuer à entraîner une augmentation des niveaux d’absence du personnel au printemps, et certaines zones locales pourraient avoir du mal à trouver un nombre suffisant d’enseignants suppléants disponibles à moins que d’anciens membres du personnel ne se manifestent. »

M. Zahawi a ajouté: «Bien que 99,9% des écoles aient toujours été ouvertes ce trimestre, avec l’augmentation des cas d’Omicron, nous devons nous assurer que les écoles et les collèges disposent des enseignants disponibles pour rester ouverts à l’enseignement en face à face.

» Quiconque pense pouvoir aider devrait lancer le processus dès maintenant sur le site Web Get Into Teaching, et tout le monde devrait être renforcé maintenant pour aider à réduire le nombre de perturbations causées par le virus au cours de la nouvelle année. «

Les cas de coronavirus montent en flèche à travers le Royaume-Uni, le pays signalant un nombre record d’infections pendant trois jours consécutifs avec 122 186 personnes testées positives la veille de Noël.

Ce chiffre est le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie et le troisième jour consécutif, les infections ont dépassé les 100 000.

Les chiffres sombres sont intervenus après que les scientifiques du gouvernement ont averti qu’une » énorme vague » de cas pourrait frapper les hôpitaux en raison de la transmissibilité élevée de la nouvelle souche.

Un certain nombre d’études ont indiqué cette semaine qu’Omicron est plus doux que les variantes précédentes de Covid-19 telles que Delta, mais les experts craignent toujours que le grand nombre de cas ne fasse pression sur les services de soins intensifs.

