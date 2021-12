Il ne reste que quelques jours avant que les écoliers de toute l’Angleterre se séparent et commencent leurs célébrations festives le 17 décembre. Cependant, selon certaines informations, les écoles se préparent à ce que les salles de classe restent fermées lorsque les élèves devraient rentrer en janvier.

Bien que les dates des trimestres varient en fonction des autorités locales, la plupart des élèves anglais doivent retourner à l’école après Noël le 5 ou le 6 janvier.

Mais alors que les parents et les élèves continuent de compter à rebours jusqu’à Noël, environ 235 600 enfants ont été tenus à l’écart de la salle de classe après que les cas de coronavirus ont continué de monter en flèche.

Selon les données les plus récentes du gouvernement britannique du 14 décembre, les cas hebdomadaires de COVID-19 en Grande-Bretagne ont augmenté de 12% pour atteindre 377 601.

Au milieu des inquiétudes concernant la variante Omicron, qui aurait hospitalisé dix personnes au Royaume-Uni, Boris Johnson, 57 ans, a introduit des mesures du Plan B en Angleterre qui verraient les masques faciaux revenir dans la plupart des sites intérieurs et rendraient même obligatoires les laissez-passer NHS Covid.

La nouvelle variante, dont M. Johnson a confirmé qu’elle avait été détectée chez au moins une personne décédée en Grande-Bretagne, serait particulièrement difficile pour les enfants.

Express.co.uk a rapporté plus tôt cette semaine comment la députée libérale démocrate Layla Moran, 39 ans, a partagé des données compilées par l’assureur-maladie Discovery, qui ont montré que les enfants pourraient courir un risque de complications 20 % plus élevé s’ils contractaient la nouvelle variante.

Hier, le député d’Oxford West et d’Abingdon a déclaré aux Communes : « Ce matin encore, de nouvelles preuves suggèrent qu’omicron affecte davantage les jeunes enfants que Delta.

JUST IN: La France envisage des restrictions de voyage plus strictes pour les Britanniques au milieu de la montée en flèche d’Omicron au Royaume-Uni

« Il faut qu’un petit pourcentage d’enfants tombent malades pour que nous commencions à les suivre jusqu’aux admissions à l’hôpital.

« Nous devons nous rappeler que les enfants ne sont pas encore vaccinés ; ils n’ont aucune protection du tout.

« Donc, le premier plaidoyer que je fais aux ministres est où est le plan pour les enfants ?

« Il faut aller au-delà de l’espoir qu’ils aillent bien, car il semblerait que cette variante soit potentiellement une menace.

« J’enverrai aux ministres les preuves que j’ai vues, ce qui est sincèrement alarmant, et j’espère qu’ils les prendront au sérieux. »

Cependant, alors que les écoles se tournent vers le Nouvel An, le Sun rapporte que certaines envisagent de ramener les mesures mises en œuvre plus tôt dans la pandémie.

Steve Chalke, 66 ans, qui dirige la chaîne Oasis Academy, a déclaré que ses écoles se préparaient maintenant à réintroduire des bulles, des cours par rotation, des départs décalés et des couvre-visages alors qu’environ 400 de ses 4 000 enseignants sont tombés malades.

LIRE LA SUITE : M6 fermée dans les DEUX directions : d’énormes files d’attente après un déversement d’acide

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a averti qu’ils étaient déjà témoins d’une « faible assiduité très grave ».

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, 52 ans, a refusé d’exclure la fermeture des portes des écoles pour arrêter la propagation du COVID-19.

S’adressant à Nick Ferrari sur LBC, le député de Bromsgrove a déclaré: « Je dirais ceci … si vous me demandez des garanties, je dirai simplement – en tant que secrétaire à la Santé, bien sûr, je ne suis pas le secrétaire à l’Éducation – comme le secrétaire à la Santé, qu’il y a, quand il s’agit de notre lutte contre cette pandémie, il n’y a aucune garantie. »

Cependant, des sources du ministère de l’Éducation ont insisté sur le fait que Whitehall reste déterminé à faire tout son possible pour garder les portes des écoles ouvertes.

Écrivant pour le Telegraph, l’ancien député européen de l’UKIP et ancien journaliste du Daily Express, Patrick O’Flynn, 56 ans, a déclaré : l’absence d’une vague vraiment massive de maladies graves associées à Omicron – dont, jusqu’à présent, il n’y a aucun signe.

M. O’Flynn, qui s’est présenté sans succès en tant que colistier de Lisa Duffy, 53 ans, dans la course pour succéder à Nigel Farage, 57 ans, à la tête de l’UKIP en 2016, a ajouté : « Il ne fait plus aucun doute maintenant que les enfants ont été exposés à beaucoup plus de dommages en raison des fermetures et des fermetures d’écoles qu’ils n’auraient jamais pu en subir en raison de l’exposition au virus lui-même. »