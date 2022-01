Les écoles publiques de Chicago annulent les cours pour la deuxième journée consécutive au milieu d’une lutte avec le syndicat des enseignants

Les écoles publiques de Chicago ont annulé les cours pour la deuxième journée consécutive au milieu d’une lutte avec le syndicat des enseignants qui a voté pour passer à l’apprentissage à distance en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Lors d’une conférence de presse mercredi soir, Pedro Martinez, le directeur général des écoles publiques de Chicago, a annoncé qu’il n’y aurait pas de cours jeudi.

La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a accusé le Chicago Teachers Union d’avoir tenté de prendre en otage l’éducation des élèves.

« Je ne permettrai pas [the Chicago Teachers Union] prendre nos enfants en otage. Je ne leur permettrai pas de compromettre l’avenir de cette génération d’étudiants du CPS. Cela n’arrivera pas », a déclaré Lightfoot lors d’une conférence de presse mercredi soir.

Le maire Lori Lightfoot préside une réunion du conseil municipal le 27 octobre 2021 à Chicago. (Antonio Perez/Chicago Tribune/Tribune News Service via .) (Antonio Perez/Chicago Tribune/Tribune News Service via .)

SYSTÈME SCOLAIRE DE CHICAGO, LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS N’EST PAS D’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L’AUGMENTATION DES CAS DE COVID

Lightfoot a répondu à une demande de la Chicago Teachers Union selon laquelle le district scolaire exige que tout « le personnel, les élèves, les vendeurs et les bénévoles » produisent un test PCR COVID-19 négatif avant de retourner à l’apprentissage en personne à moins que les parents ne se retirent, déclarant que le CPS n’emprunterait pas cette voie.

« Nous n’allons pas priver les parents de leur droit et de leur obligation de nous dire s’ils veulent ou non des tests sur leurs enfants. Cela n’arrivera pas. C’est moralement répréhensible », a déclaré Lightfoot.

FERMETURE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE CHICAGO ALORS QUE LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS VOTE SUR LA GRÈVE CONTRE COVID

Les travailleurs du Chicago Teachers Union dirigent des voitures alignées pour les tests COVID-19 à l’extérieur du siège de la CTU le jeudi 30 décembre 2021. (Stacey Wescott/Chicago Tribune/Tribune News Service via .)

Au cours de la conférence de presse, Lightfoot a également réitéré qu’elle ne paierait pas les enseignants pour une « grève unilatérale illégale ».

Lightfoot a également révélé en répondant à une question d’un journaliste que la ville avait envisagé de demander à un tribunal une injonction d’urgence pour forcer les enseignants à reprendre le travail, mais a déclaré qu’une plainte pour pratiques déloyales de travail avait été déposée.

Mardi, le Chicago Teachers Union a voté pour passer à l’apprentissage à distance en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans la région, déclarant que le syndicat reviendrait à l’apprentissage en personne lorsque les cas de coronavirus « s’apaiseraient considérablement » ou que la ville signerait un accord sur « conditions de retour. »

En réponse, le CPS a annulé les cours mercredi et a refusé d’autoriser l’apprentissage à distance pour les étudiants.

Un panneau collé sur la porte d’entrée de la Pulaski International School of Chicago indique, School Closed after Chicago Public Schools, le troisième plus grand district scolaire du pays, a déclaré qu’il annulerait les cours puisque le syndicat des enseignants a voté en faveur d’un retour à l’apprentissage à distance, à Chicago, le 5 janvier 2022. ./Jim Vondruska (./Jim Vondruska)

Un porte-parole du CPS a déclaré à Fox News que lundi, 82% du personnel s’était présenté au travail après les vacances.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Lightfoot a déclaré que « des centaines de milliers » de familles à Chicago comptent sur le CPS pour assurer la sécurité de leurs enfants, leur donner accès à la nourriture et éduquer leurs enfants.