Les écoles publiques de Chicago ferment pour la quatrième journée consécutive alors que le maire dénonce le syndicat des enseignants pour « débrayage illégal »

Les écoles publiques de Chicago ont annulé les cours pour la quatrième journée consécutive, car les responsables de la ville et les représentants du syndicat des enseignants de Chicago ne sont pas parvenus à un accord sur les mesures de sécurité contre les coronavirus.

Cette décision a été annoncée dimanche soir par les écoles publiques de Chicago, déclarant dans un tweet que « nous restons déterminés à conclure un accord avec le Chicago Teachers Union dès que possible ».

Les écoles publiques de Chicago déclarent qu’un « petit nombre » d’écoles prévoient d’offrir des activités en personne aux étudiants lundi.

Le 4 janvier, le Chicago Teachers Union a voté pour passer à l’apprentissage à distance en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans la région, déclarant que le syndicat reviendrait à l’apprentissage en personne lorsque les cas de coronavirus « s’apaiseraient considérablement » ou que la ville signerait un accord sur les « conditions de retour ».

En réponse, le CPS a annulé les cours mercredi et a refusé d’autoriser l’apprentissage à distance pour les étudiants. Le district a également annulé les cours du jeudi et du vendredi.

Un panneau collé sur la porte d'entrée de la Pulaski International School of Chicago indique, School Closed after Chicago Public Schools, le troisième plus grand district scolaire du pays, a déclaré qu'il annulerait les cours puisque le syndicat des enseignants a voté en faveur d'un retour à l'apprentissage à distance, à Chicago, le 5 janvier 2022.

Les responsables du Chicago Teachers Union ont présenté samedi une nouvelle proposition au Chicago Teachers Union, qu’ils considèrent comme un compromis.

La proposition soumise par le Chicago Teachers Union comprend un retour au travail pour les membres du syndicat le 10 janvier, les étudiants apprenant à distance du 12 au 17 janvier, l’apprentissage en personne reprenant le 18 janvier.

Selon la proposition, les écoles publiques de Chicago fourniraient des masques KN95 à tout le personnel et aux étudiants, ce qui s’ajouterait à un accord précédent conclu en février 2021, donnant aux étudiants et au personnel des masques de qualité médicale et d’autres équipements de protection du visage.

La proposition établit également des critères fermes pour la fermeture d’une école pour l’apprentissage en personne dans des écoles individuelles du district, ce à quoi la maire de Chicago, Lori Lightfoot, s’est opposée.

Lors d’une conférence de presse samedi, des responsables syndicaux ont souligné comment ils avaient tenté de se réunir au milieu sur certains domaines auxquels Lightfoot a exprimé son opposition. Par exemple, la nouvelle proposition exigerait que 10 % des élèves et du personnel soient testés pour le coronavirus chaque semaine dans chaque école et lieu de travail, en plus de fournir des tests de coronavirus à emporter pour les étudiants, le personnel ou les bénévoles qui en font la demande.

Lori Lightfoot prend la parole lors d’une conférence de presse le 4 janvier (Facebook/ Chicago Public Schools) (Facebook/ Chicago Public Schools)

Tout le personnel passerait un test de coronavirus avant de retourner à l’apprentissage en personne dans le cadre de la proposition.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Lightfoot a répondu à une demande précédente du Chicago Teachers Union selon laquelle le district scolaire exige que tout « le personnel, les étudiants, les vendeurs et les bénévoles » produisent un test PCR COVID-19 négatif avant de revenir à l’apprentissage en personne à moins que les parents ne se retirent, déclarant que le CPS n’emprunterait pas cette voie.

« Nous n’allons pas priver les parents de leur droit et de leur obligation de nous dire s’ils veulent ou non des tests sur leurs enfants. Cela n’arrivera pas. C’est moralement répréhensible », a déclaré Lightfoot.

Peu de temps après que le Chicago Teachers Union a publié sa nouvelle proposition, Lightfoot a tweeté que « Nous ne céderons pas ».

« Le meilleur endroit et le plus sûr pour les enfants est à l’école. Les élèves doivent être de retour en personne dès que possible. C’est ce que veulent les parents. C’est ce que soutient la science. Nous ne céderons pas », a tweeté Lightfoot.

Le président du Chicago Teachers Union, Jesse Sharkey, s’exprime lors d’une conférence de presse samedi. (Capture d’écran) ((Capture d’écran))

Lightfoot a également qualifié l’action du syndicat de « sortie illégale » lors de « Meet the Press » sur NBC dimanche matin.

« Pour être clair, ce que le Chicago Teacher’s Union a fait était un débrayage illégal. Ils ont abandonné leurs postes et ils ont abandonné les enfants et leurs familles », a déclaré Lightfoot. « Mon équipe a travaillé tous les jours. Ils recommencent ici dimanche. »

