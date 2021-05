Les écoles publiques de New York mettent au rebut Columbus Day, Snow Days ⋆ 10z viral

Un chauffeur de bus termine son trajet à Brooklyn, New York, le 2 décembre 2020 (Crédit: Jeenah Moon / .)

Les écoles publiques de la ville de New York remplaceront Columbus Day par la Journée des peuples autochtones et réduiront les jours de neige grâce à l’utilisation de l’apprentissage à distance à partir de l’année prochaine, a annoncé mardi le département de l’éducation de la ville.

Le porte-parole du ministère de l’Éducation de New York, Nathaniel Styer, aurait déclaré à Fox News que le passage à la reconnaissance de la Journée des peuples autochtones avait été fait pour «mettre en lumière l’histoire, les cultures et les traditions des peuples autochtones».

«La Journée des peuples autochtones reconnaît que les autochtones sont les premiers habitants de la terre qui est devenue notre pays», a déclaré Styer. «Le reconnaître dans le calendrier met en lumière l’histoire, les cultures et les traditions des peuples autochtones et nous avons hâte d’honorer cette journée de l’année scolaire prochaine.

Le jour férié remplacera Columbus Day, qui est généralement observé le deuxième lundi d’octobre. La décision du plus grand district scolaire des États-Unis suit les étapes d’un certain nombre d’écoles du pays qui ont déjà fait l’échange.

Les manifestants ont démoli et vandalisé des statues de Christophe Colomb, un explorateur italien de la Renaissance, souvent reconnu comme le premier Européen à découvrir les Amériques. Un nombre croissant de critiques ont appelé à l’élimination ou à la renommée de la Journée des peuples autochtones de Columbus Day, contrariés par la célébration de ce qu’ils considèrent comme l’assujettissement de Columbus et les mauvais traitements infligés à la population autochtone du Nouveau Monde.

Le changement a été vu pour la première fois dans le calendrier de l’année scolaire 2021-2022 des écoles de la ville de New York, publié mardi.

À partir de l’année prochaine, les écoles fermeront également en respectant le 17 juin, un jour férié qui commémore le jour de 1865 où l’esclavage a définitivement pris fin aux États-Unis.Les écoles de New York fermeront le 20 juin 2022 pour les vacances, indique le calendrier, comme la date de la fête. est généralement célébré, le 19 juin, tombera un dimanche.

🗓Le calendrier scolaire 2021-2022 est sorti! ⁰ Quelques grandes dates: ⁰🔹 Premier jour d’école: 13 septembre 2021 Dernier jour d’école: 27 juin 2022⁰🔹Récession d’hiver: 24-31 décembre 2021⁰🔹Récession de mi-hiver: février 21-25, 2022⁰🔹Récession de printemps: 15-22 avril 2022⁰Plus: https://t.co/xKxC3fwldy – Écoles publiques de New York (@NYCSchools) 4 mai 2021

Les débuts du calendrier comprenaient également l’annonce que le département de l’éducation de la ville se débarrassait des «jours de neige» à l’avenir. On s’attend plutôt à ce que les élèves fréquentent l’école à distance les jours où les bâtiments scolaires sont fermés en raison des intempéries.

“Le DOE transférera tous les élèves vers l’enseignement à distance au lieu d’annuler les écoles en raison de conditions météorologiques extrêmes”, a déclaré le département dans un communiqué à CNN.

Les écoles ne recevront pas non plus de jour de congé pour le jour du scrutin et devront ouvrir une session pour recevoir une instruction «entièrement distante et asynchrone».

«La pandémie a également créé la possibilité de passer de manière transparente à l’apprentissage à distance, et le DOE central et les écoles ont distribué des centaines de milliers d’appareils pour s’assurer que l’apprentissage peut se poursuivre à distance pendant la fermeture des écoles», a déclaré le DOE à CNN.

