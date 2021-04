Les écoles publiques de Philly enseignent aux élèves de maternelle à propos de BLM et de George Floyd, nous appellent “ Pyramid Of Hate ” ⋆ .

Des fuites de documents du système scolaire public de Philadelphie montrent que le Bureau du climat et de la culture scolaires de Philadelphie a mis en place un programme qui enseigne aux enfants de la maternelle à la deuxième année George Floyd et Black Lives Matter, et met en garde contre une «pyramide de haine» qui commence par des stéréotypes raciaux et des blagues et se termine par un «génocide».

Des documents obtenus par le journaliste Christopher Rufo montrent que les enseignants sont encouragés à demander aux enfants de quatre ans s’ils ont entendu parler de Derek Chauvin et George Floyd, et leur demandent de «partager leurs sentiments» sur le verdict du procès Chauvin.

Les élèves voient ensuite un diaporama qui révèle une «histoire sociale pour George Floyd» et sont encouragés à «passer à l’action». Les enseignants doivent demander à leurs tout-petits élèves de «parler avec les autres de ce qui est arrivé à George Floyd et des objectifs du mouvement Black lives Matter, ainsi que de« s’impliquer dans l’activisme local sur ces problèmes d’injustice ou d’autres ».

Le plan de cours, produit par le Bureau du climat et de la culture scolaires de Philadelphie, demande aux enseignants de la maternelle à la deuxième année d’encourager les élèves à discuter de «ce qui est arrivé à George Floyd et des objectifs du mouvement Black Lives Matter». pic.twitter.com/G9gnCfKnRK – Christopher F.Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 21 avril 2021

Enfin, les enseignants sont invités à discuter de la «Pyramide de la haine» avec des enfants dès l’âge de quatre ans, en enseignant que «notre société» est bâtie sur «des attitudes biaisées», «la discrimination systémique» et «la violence motivée par les préjugés, »Qui peut conduire au« génocide ». pic.twitter.com/HKCQ7OvSpI – Christopher F.Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 21 avril 2021

On dit ensuite aux enseignants d’enseigner aux élèves de la maternelle la «Pyramide de la haine» de gauche, qui prétend qu’un manque de «conscience des privilèges» conduit finalement au «génocide».

Selon Rufo, «les enseignants sont invités à discuter de la ‘Pyramide de la haine’ avec des enfants dès l’âge de quatre ans, enseignant que ‘notre société’ est construite sur ‘des attitudes biaisées’, ‘la discrimination systémique’ et ‘les préjugés- la violence motivée ‘, qui peut conduire au’ génocide ‘. »

