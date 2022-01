Les écoles publiques n’apprennent pas aux enfants à lire et à écrire : King Randall

Un pionnier de l’éducation de 22 ans qui souhaite créer une école à charte à Atlanta, en Géorgie, a déclaré que le système scolaire public obtenait des diplômes pour les enfants qui n’avaient pas les compétences littéraires de base mercredi sur « Fox News Primetime ».

« Je travaille avec des enfants depuis trois ans, et quand j’ai commencé à travailler avec les enfants, les voir ne pas savoir lire… [or] écris, je me suis alarmé », a déclaré King Randall. « Je me demandais pourquoi et comment ces enfants passaient à l’école… Et quand je dis que vous ne savez ni lire ni écrire, je veux dire littéralement cela.

Randall, fondateur de « The X for Boys », a ajouté que les écoles vantent leurs taux de diplomation, mais sous ce vernis se trouvent des enfants illettrés.

« Ils se vantent: » Nous avons un taux de diplomation très élevé et ces enfants sont… diplômés analphabètes fonctionnels « , a déclaré Randall à l’animateur Lawrence Jones.

Randall a mis en garde contre le fait de blâmer le trou noir dans le système éducatif sur les enseignants, qui sont touchés par le système toxique tout comme les étudiants.

« Beaucoup d’entre nous aiment dire que les enseignants ne veulent pas enseigner, etc. Ce n’est même pas ça … ces enseignants sont également menottés au même système », a-t-il déclaré. « Les enseignants ont également besoin de choisir l’école. Personne ne défend les enseignants lorsqu’ils ont également besoin d’aide. »

Randall a déclaré que les enseignants ne se sentent pas en sécurité à l’école.

« Je viens d’entendre Joe Biden dire que les enfants sont plus en sécurité à l’école. Les enfants ne sont pas en sécurité à l’école. Ces enfants fument toujours à l’école », a ajouté Randall. « Ces enfants ont des relations sexuelles à l’école. Ces gars font des choses folles à l’école, et ces enseignants sont également violemment agressés à l’école, etc. Mais ces histoires ne font pas les manchettes. Ces histoires ne viennent nulle part parce que n’importe quand un enseignant dit quelque chose, ça se passe sous le tapis. »

Il a ajouté que « personne ne défend les enseignants ».

« C’est pourquoi le choix de l’école dans les écoles comme la nôtre est si important parce que nous devons donner une option aux enseignants. Nous devons donner une option aux élèves. Nous devons donner une option aux parents parce que les parents ont des problèmes, en particulier les mères célibataires qui travaillent, et ils ont besoin d’une scolarisation pour leurs enfants. Ils s’attendent à ce que l’école enseigne à leurs enfants à lire, à écrire à leurs enfants. Et ces enfants ont 14 et 15 ans, et leurs parents découvrent qu’ils ne savent pas lire . »