Les écologistes applaudissent la loi sur le changement climatique, mais la considèrent comme “insuffisante”

L’Espagne doit réduire ses émissions de 23% d’ici 2030, pour atteindre la neutralité climatique en 2050, lorsque seul le CO2 qui peut être capturé par des moyens naturels peut être émis. C’est l’axe principal de la loi sur le changement climatique qui a été approuvée au Congrès des députés et avec lequel l’Espagne rejoint la stratégie mondiale pour arrêter le réchauffement climatique.

Cependant, la loi espagnole est l’une des moins ambitieuses en la matière parmi toutes celles qui ont été approuvées ou sont sur le point de le faire dans notre environnement immédiat. Dans le cas de l’Allemagne, la réduction sera de 65%, également d’ici 2030, et la Grande-Bretagne appliquera une réduction de 78% d’ici 2035.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, l’objectif d’une réduction de 55% des émissions d’ici 2030 a été fixé.

Est “manque d’ambition & rdquor; a fait l’objet de critiques de la part des entités de conservation Espagnols, qui malgré tout ont apprécié le pas en avant que suppose la loi par rapport à la situation actuelle.

La loi, cependant, comprend d’autres aspects, tels que l’interdiction de la nouvelle exploitation d’hydrocarbures en Espagne, à la fois en mer et sur terre, ainsi que l’arrêt de la commercialisation des voitures à essence et diesel à partir de 2040, en même temps. le déploiement des énergies renouvelables.

La plupart des organisations environnementales ont célébré l’approbation de la première loi sur le changement climatique et la transition énergétique en Espagne, qu’elles ont décrite comme «Attendu, nécessaire et essentiel & rdquor; pour faire face à la crise climatique, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit d’un texte “faible et peu ambitieux”.

La loi sur le climat est allée de l’avant avec une large majorité de soutien des groupes parlementaires, l’abstention du PP et de More Country et le vote contre Vox.

Le secrétaire général de WWF Espagne, Juan Carlos del Olmo, a assuré que cette norme est une «justification historique du mouvement environnemental», qui intervient à un «moment critique».

“Il n’y a pas une seconde à perdre et il est essentiel d’agir avec détermination pour éviter les pires impacts du changement climatique dans un pays si vulnérable à eux en raison de sa situation dans la région méditerranéenne”, a déclaré Del Olmo.

L’organisation de conservation SEO / BirdLife a félicité le Gouvernement pour l’approbation d’une loi “attendue depuis longtemps et nécessaire”, tout en attirant l’attention sur la nécessité d’une énergie renouvelable “responsable”.

De l’avis de cette organisation environnementale, le texte approuvé aujourd’hui devrait agir «comme un parapluie réglementaire pour activer l’ambition climatique dans l’action des administrations publiques et des agents économiques».

SEO / BirdLife a rappelé que la loi “impose des devoirs à toutes les administrations publiques”, en plus de “de nombreuses autres entités publiques et privées”.

Le directeur exécutif de cette organisation, Asunción Ruiz, a indiqué que la norme «permettra à l’Espagne de ne pas être le désert de l’Europe». et «marquera le début du chemin».

«Nous félicitons le gouvernement, tous les partis politiques qui ont contribué à améliorer ce texte de loi, les organisations que nous avons poussées à en faire une réalité et, en particulier, les citoyens qui, à partir d’aujourd améliorer notre qualité de vie et celle des générations futures & rdquor;, a déclaré Ruiz.

SEO / BirdLife a livré ce matin un photomontage symbolique au Congrès des députés où il apparaît avec des panneaux solaires et ils ont calculé les économies sur la facture d’électricité grâce à cette action.

Dans le montage, on peut lire que la chambre inférieure «brille sous un toit de panneaux solaires». et «ses 900 mètres carrés de 404 modules photovoltaïques -181,8 kW- génèrent 262 278 kW / h d’énergie propre chaque année», ce qui signifie «une économie annuelle de plus de 23 000 euros sur la facture d’électricité».

Depuis Paix verte ils ont insisté sur le fait que la loi «est née beaucoup plus faible qu’il ne serait nécessaire pour faire face à la crise climatique à laquelle le monde est confronté». et ils ont jugé «peu ambitieux de faire face à cette urgence et insuffisant pour se conformer à l’Accord de Paris».

Le texte approuvé, selon l’organisation environnementale, constitue «un point de départ qu’il faudra renforcer pour faire face avec succès au changement climatique dans l’un des pays européens les plus vulnérables à ses graves impacts», car ce n’est qu’en augmentant ses objectifs de réduction des émissions. peut être utilisé pour lutter de manière décisive contre la crise climatique & rdquor;.

Amis de la terre a déclaré qu ‘«il ne peut éviter de célébrer l’approbation d’une loi présentant ces caractéristiques», même s’il «considère que le gouvernement manque une occasion de faire face à l’urgence climatique avec un texte trop vague».

Pour sa part, Écologistes en action (EA) a exigé «une loi à la hauteur de l’urgence écologique», car «il y a plus de deux ans le traitement de l’avant-projet». et pendant tout ce temps «les conséquences de la crise climatique avancent».

Pour EA, c’est «nécessaire». adopter une loi pour traiter «de toute urgence»; l’urgence climatique, mais «les contenus qui la présentent arrivent avec plus d’une décennie de retard».

«Il y a des avancées telles que l’interdiction de l’extraction de l’uranium, la prospection de combustibles fossiles ou le calcul de l’empreinte carbone dans le secteur financier, ainsi que l’incorporation d’un objectif à cent pour cent renouvelable, mais uniquement pour le système électrique trop loin & rdquor ;, fait-il remarquer.

A partir de cette formation écologiste, ils soulignent que «le manque de concrétion de certaines des propositions, l’abandon à des règlements ultérieurs d’objectifs fondamentaux ou le manque d’engagement clair pour promouvoir les mécanismes de participation citoyenne mettent en péril les timides avancées qui auront lieu dans le années à venir & rdquor;.

Soins de l’océan, organisation internationale pour la protection du milieu marin, a valorisé de manière «très positive»; que la loi interdit la recherche de nouvelles ressources en hydrocarbures sur tout le territoire espagnol: terrestre et maritime, y compris «la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental».

