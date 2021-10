Les écologistes bloquent le trafic aux heures de pointe à New York – Des suppositions? – RedState

Commençons par un #ProTip pour les écologistes radicaux : ce n’est probablement pas une bonne idée de bloquer le trafic aux heures de pointe à New York. Oui, la rumeur veut que les New Yawkers n’apprécient pas le trafic bloqué lorsqu’ils essaient de se rendre au travail à l’heure aux heures de pointe. Mais, hé, assommez-vous et voyez ce qui se passe.

Là encore, vous n’aurez peut-être pas à vous assommer – les New Yawkers susmentionnés pourraient être plus qu’heureux de le faire pour vous. Quoi qu’il en soit, des écologistes radicaux de gauche ont bloqué les routes aux heures de pointe lundi matin, comme le rapporte The Blaze, ce qui a plus qu’énervé les conducteurs de Manhattan sur le chemin du travail.

Mauvais mouvement.

WPIX-TV a rapporté que les voies en direction nord de FDR Drive ont été fermées à Jackson Street à Manhattan avant 9 heures du matin. Heureusement – ​​pour notre amusement – ​​des caméras vidéo ont capturé les festivités au fur et à mesure qu’elles se déroulaient.

#BREAKING Le trafic a reculé à Manhattan alors que les manifestants pour le climat bloquent le FDR Drive aux heures de pointe. Les manifestants semblaient s’être enchaînés sur la chaussée et utiliser des véhicules pour bloquer le passage. pic.twitter.com/ysnUABXJOo – Scootercaster (@ScooterCasterNY) 25 octobre 2021

Comme c’est généralement le cas avec les grandes manifestations importantes [rolling-eyes emoji] les écologistes ont posté une sorte de manifeste sur Twitter, annonçant de manière formelle leurs intentions.

Chers navetteurs : nous interrompons la circulation ce matin non pas pour vous ennuyer, mais pour obliger le public à affronter les vrais dangers d’un changement climatique incontrôlé. Si nous n’agissons pas aujourd’hui, si @potus n’agit pas aujourd’hui, NYC sera sous l’eau d’ici 2100. C’est une question de vie ou de mort.

Pas avant 2100 ? Hmm. Je pensais qu’il ne restait plus que neuf ans avant que le changement climatique irréversible ne nous condamne tous, étant donné qu’une « réunion de haut niveau » de l’Assemblée générale des Nations Unies a émis un avertissement de 11 ans en 2019. Bon sang, NYC, vous avez 79 ans avant vous devez vous soucier d’acheter un bateau.

Et que serait une bonne manifestation sans des manifestants sérieux comme l’enfer allongés dans la rue ?

Des militants du changement climatique à New York bloquent le FDR dans le Lower Manhattan et la West Side Highway https://t.co/EPV4qlVq23 – GOB TV et Radio (@gobradiouk) 25 octobre 2021

Extension Rebellion NYC – qui se présente comme «un mouvement non violent mondial pour obliger les gouvernements du monde à faire face à l’urgence climatique et écologique» – était à l’origine de la manifestation, avant le discours de «Build Back Better» de Biden lundi à Kearny, New Jersey. Soit dit en passant, Mumbles Joe prononce ce discours au moment où j’écris. Aucun mot s’il est (encore) sorti de la scène après avoir repéré un magasin de crème glacée.

MISE À JOUR: Les manifestants pour le climat de #extinctionrebellion bloquent toujours FDR Drive à Manhattan. Ils s’engagent à provoquer de nouvelles perturbations jusqu’à ce que le président Biden prenne des mesures exécutives pour tenir son engagement climatique de réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030. pic.twitter.com/zbLAYkRO8d – Scootercaster (@ScooterCasterNY) 25 octobre 2021

Voici un peu du « dialogue » matinal entre les New-Yorkais en colère et le whacko écologiste – comme notre ami Rush Limbaugh aimait à appeler ces gens, comme retranscrit par The Blaze :

Dans un clip, des conducteurs en colère sont sortis de leurs véhicules pour affronter les manifestants face à face. « Vous travaillez ? » a crié un automobiliste. « Nous avons des choses à faire ! » Un autre conducteur a donné un coup de pied et a lancé les cônes orange du groupe, leur criant de « sortez d’ici ! » « Je fous le boulot, mec ! » cria le premier automobiliste. De plus, une femme est sortie de son véhicule pour implorer les manifestants de se déplacer afin qu’elle puisse emmener son enfant à l’école.

Incidemment, la manifestation de lundi matin n’était pas le premier rodéo d’Extension Rebellion NYC, a rapporté The Blaze. Dans l’un de leurs plus beaux efforts récents, le jour de la Terre en avril dernier, le groupe a déversé du fumier près de la Maison Blanche pour protester contre le plan environnemental « bulls ** t » de Biden.

Aucun mot d’Alexandria Ocasio-Cortez n’était disponible pour pelleter.